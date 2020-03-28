「2片口罩慘糊掉」國外友人崩潰：誰發明的？網笑揪致命錯誤：最貴一頓飯

▲「蒸2片口罩慘糊掉」國外友人崩潰：誰發明的？（圖／翻攝臉書爆怨公社）

記者劉維榛／綜合報導

全球一「罩」難求！一名妹子爆笑直呼，國外友人為了重複利用口罩，使用電鍋消毒法，豈料外觀整個面目全非。友人抱怨，「誰發明用電鍋可以的？我保證不打死他！」結果大批網友一看，揪出失敗原因，就是乾蒸不能加水！

「來替朋友抱怨一下！」一名女網友在臉書《爆怨公社》直呼，朋友目前住在國外，「口罩是非常珍貴的稀有資產，他聽說用電鍋蒸口罩可以延長使用的時間」，就怕帶一天就扔很浪費，因此嘗試電鍋消毒法，豈料下場超傻眼。

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友人依照網路步驟操作，首先放入鍋架、內鍋→口罩平放於內鍋→按下加熱開關，約3分鐘等開關跳起後，再靜置5分鐘（靜置時不打開鍋蓋），然後取出口罩。豈料鍋蓋一開臉綠，2個口罩慘糊成一片，友人森77傳訊，「誰發明用電鍋可以的？我保證不打死他！」

▲網分享方法，天天蒸口罩都成功！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



原PO也看了霧煞煞，幫忙求解「誰能來告訴他哪個步驟做錯了嗎？」文章貼出後，達人們一秒揪出關鍵錯誤，「鍋架要放入鍋內，口罩置於鍋架上，不可放水」、「要乾蒸喔！是不是有放水呢？」、「我家電鍋用架子加內鍋乾蒸也是變成這樣」。其他網友則笑虧，「在國外絕對是最貴的一頓飯」、「沒加辣跟米酒啦」、「他錯在第一步驟：上網」。

本站報導《食藥署：電鍋乾蒸口罩可殺菌 但最多別「蒸用」超過5次》，食藥署簡任技正王博譽表示，測試結果顯示，醫用口罩經過電鍋乾熱殺菌3至5次後，細菌過濾效率（BFE）與加熱期前相比幾無差異，皆維持在99%以上。不過，他提醒，出入醫院等高風險場所，使用後仍應立即更換比較妥當。

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