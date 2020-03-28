騎車見這幕！嘉義男衝上前一把「握住搓弄」…喊：看到黑絲襪就無法控制

▲他見女路人竟上前露鳥自慰，被逮喊「見到黑絲襪的女生無法控制」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名沈姓男子2019年中旬騎機車見到一名穿著黑絲襪的女子小乃（化名）走在路上，竟然假裝要問路，直接在女子面前手握下體搓弄。小乃嚇壞報警，沈男最後被依公然猥褻罪判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，沈男2019年7月29日上午騎機車上路，見到小乃走路經過，竟然靠上前假裝問，「民雄往哪裡走」，接著裸露他的小兄弟，還用手握住、搓弄自慰給小乃看。小乃見狀受到驚嚇，趕緊到警局報警。

警方獲報後，調閱附近監視器畫面，循線逮到人。沈男在偵查時供稱，「我有精神疾病，看到黑色絲襪的女生會無法控制，目前有在吃藥控制」，並提出記載病名為「疑似暴露症及其他性偏好症」的診斷書，也在警詢時表示，「我控制不住自己的性衝動」，對於自己的行為懊惱不已。

嘉義地方法院審理後，認為沈男敗壞社會善良風俗，且是累犯，決定依公然猥褻罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。全案仍可上訴。

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