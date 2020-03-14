私訊一開竟是露鳥片！「看多了」護理妹性騷擾初體驗　淡定開嗆…網笑炸

▲護理妹收到變態男的露鳥影片。（圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

「人生第一次被性騷擾。」一名女網友日前收到別人私訊，是一段影片和一句「哈嚕～」，而影片內容居然是對方的「露鳥畫面」。一般來說，收到這種訊息會讓人心生恐懼，畢竟是被性騷擾，但這位女網友表示，可能她讀護理、在醫院實習的關係，生殖器看得也多，不僅沒感覺，還3句話神反嗆，讓其他網友笑噴。

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張截圖，只見對方傳來一段影片，女網友看完後直嗆「我看完了，不過你鳥那麼小，可以不要出來下西下幾（丟人現眼的意思）嗎？我都快看不到了:)」。

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原PO也在文中說，這是她人生中第一次被性騷擾，「可能是讀護理的關係，在醫院實習，生殖器看多了，沒什麼感覺」、「只覺得，那麼小可以不要出來讓人笑嗎？拿尺量才5公分是在啊囉哈？」

▲護理妹嗆聲性騷擾男，讓網友笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，有人就好奇發問「到底有多小」，原PO還真的留言回答「看著妳的大拇指，差不多就這個size」，並透露平常都會幫病患插尿管、消毒，難免會看到病患的身體，但這已經是日常，不會多想什麼，「真的無感，看過入珠10幾顆的才叫驚為天人，背脊都涼了，我還問學姐這是腫瘤嗎」。

看到護理妹神反嗆，其他網友紛紛笑噴叫好，「求對方心裡陰影面積」、「對方承受99999+的心裡爆擊」、「原來真的有這種人」、「5公分也太可憐……隨便都他的好幾倍。」還有護理師也來留言，「常常遇到勃起的，我都裝沒事，告訴病人放鬆不用緊張」、「實習性器官都看膩了，正式上班更無感。」

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