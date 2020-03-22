10元搶糧超划算！夾娃娃機也跟風　進口泡麵塞滿滿～台主：每天都補貨

▲嘉義中山路一間娃娃機店日前推出「搶糧娃娃機」，裡頭放著各式外國泡麵，引發網友熱議。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／嘉義報導

嘉義中山路一娃娃機店20日出現1台「搶糧娃娃機」，不僅裏頭放著滿滿外國泡麵，外頭台主還用自製封條，寫下不少趣味標語，影片一PO上地方社團，迅速引發網友熱議，目前已吸引5000多人次觀看。業者則稱，當初設立機台動機很單純，就是希望在疫情苦悶之際，能透過這些小創意帶給大家更多樂趣，很意外會那麼受大家喜歡。

新冠肺炎疫情升溫，全球各地都在封國，各地紛紛出現搶購物資的浪潮，囤糧也似乎已成趨勢，對此，嘉義就有一間娃娃機業者2天前推出了1台「搶糧娃娃機」，裡頭不僅放著多款韓國泡麵讓民眾夾取，連機器外觀也別具特色！因應肺炎，業者在外頭用自製的白色封條貼上不少趣味標語：「疫情時間搶糧正常」、「10元搶糧超划算」、「這麼划算一定要跟媽媽講」，另外也在玩家操作的搖桿處下方大大寫下「囤糧中」，幽默外觀引發討論。

▲嘉義中山路一間娃娃機店日前推出「搶糧娃娃機」，裡頭放著各式外國泡麵，引發網友熱議。（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，業者表示因為最近看到不少人在搶買民生物資，靈機一動才會把泡麵放進娃娃機，沒想到竟大受好評，顧客踴躍，裡頭貨物每天都是一整箱一整箱的補。而此娃娃機被PO上臉書「嘉義多一點」社團後，也吸引不少網友目光，大家紛紛討論到底多少元保夾，是否真的划算，但同時也有人好心提醒，因娃娃機操縱桿及錢幣都容易沾染病毒，大家歡樂之餘還是要多注意清潔與消毒。

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▲▼嘉義中山路出現一台「搶糧娃娃機」，裡頭放著各式外國泡麵，引發網友熱議。（圖／東森新聞）