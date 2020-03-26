不爽女友提分手…渣男偷錄「硬上過程」！還發IG限動Tag她　台中妹崩潰顫抖

▲台中男不滿女友提分手，竟硬上對方，還將過程PO上IG。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名陳姓男子2018年因不滿女友小乃（化名）提分手，竟然趁著談判之際硬上小乃，甚至還羞辱對方，「反正妳都這麼髒了，再多做一次也沒關係」，更偷錄下性愛過程上傳IG標註小乃的帳號，行徑相當惡劣！台中地方法院審理後，依強制性交罪判他有期徒刑3年4月，可上訴。

判決指出，小乃2018年10月間向陳男提出分手。陳男見狀不願意，便將小乃約到租屋處內談判，孰料，他見小乃堅定分手的想法，竟不顧她的哭泣、反抗，強脫小乃的褲子、內褲，性侵小乃得逞，還偷偷用手機錄下過程，事後他見小乃沒跟他聯絡，竟將影片上傳IG限時動態中，還標註小乃的帳號，逼得小乃忍無可忍決定報警處理。

事後陳男矢口否認硬上小乃，辯稱當天與小乃談分手過程並沒有發生不愉快，接著2人發生性關係，強調小乃「沒有反抗也沒有後悔」；陳男辯護律師則稱，雙方是在探病時因感動而發生性關係「過程愉悅」，認為小乃若遭侵犯，事後一定會傳訊息告訴家人或報警。

小乃則稱，她有推打陳男，也有喊「不要碰我」，卻仍因抵不過陳男的蠻力慘遭蹂躪，當時陳男更說，「反正妳都這麼髒了，再多做一次也沒關係」，由於過程中她都閉著眼睛在哭，沒有看陳男，不知道自己遭偷錄，事後陳男還將性侵影片用LINE傳給她，並稱「你看你的表情超爽的欸」、「這個妳最好聽一下」，又在IG的限時動態標記她，並放上性侵影片。

但由於小乃多次的證詞都如一，前後沒有矛盾之處，若不是親身經歷，實在很難憑空杜撰，在影片中也皺眉顫抖流淚，台中地方法院勘驗各項事證後，依強制性交罪判陳男有期徒刑3年4月，全案仍可上訴。

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