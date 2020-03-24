偷吃嫩19歲小三！他狂啪12次還拍下「6.5hrs激情交纏片」…正宮一見氣炸

▲新北男偷吃嫩19歲小三，還拍下「6.5小時激情鐵證」下場曝光。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人夫阿正（化名）因為工作的關係認識了小他19歲的女子小綠（化名），2人竟天雷勾動地火，發生婚外情，不僅狂啪12次，還錄下激情鐵證。正宮得知後氣炸，決定向2人提告。法院審理後，分別依通姦罪、相姦罪將阿正、小綠判刑，案經上訴，法官給予緩刑2年。

檢方查出，56歲阿正與37歲小綠是在工作時認識，但小綠明知阿正已有家室，竟還12度與阿正發生性行為，並錄下性愛影片，檔名詳細記載「下午5點回XXXX有發生關係」、「主臥室錄6小時34分鐘14秒跟小綠在主臥室發生關係」、「主臥室錄5小時00分鐘14秒0341跟小綠在主臥室發生關係」、「跟小綠在XXXX19F主臥室發生關係」。

正宮驚見2人的激情交纏，才知道丈夫早已背叛婚姻，憤而狂截下14張性愛錄影畫面、將鹹濕片燒成4片光碟，提告妨害婚姻。

新北地方法院審理後，認為阿正、小綠將婚姻制度及社會風俗視若敝屣，破壞家庭關係，分別依通姦罪判阿正應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；依相姦罪小綠應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。案經上訴，法官審酌2人已坦承犯行，且與正宮調解成立，宣告緩刑2年。全案確定。

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