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嘉義市確診再添2例！2男國外返台發病　嘉義縣成「西部唯一淨土」

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嘉義市再添2例確診。（圖／翻攝自疾管署網站）

▲嘉義市確診數達到3例。（圖／翻攝自疾管署網站）

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義市26日出現第一起新冠肺炎（COVID-19）確診案例，是一名自英國返台的女性留學生，而衛福部疾病管制署傳染病統計資料查詢系統27日清晨5時43分更新資料，嘉義市再添2例確診。台灣西部「淨土」只剩下嘉義縣仍保持0確診的狀態。

根據衛福部的最新資料顯示，全台目前確診病例分布為台北市69例、台中市28例、台南市11例、高雄市15例、基隆市3例、新竹市6例、嘉義市3例、新北市61例、桃園市25例、新竹縣4例、宜蘭縣2例、苗栗縣3例、彰化縣12例、南投縣2例、雲林縣3例、屏東縣5例，總計252例確診。

請繼續往下閱讀...

▲▼252,肺炎,關係圖,地圖。（圖／者陳昱璇製）

▲全台26日共增加17例確診。（圖／者陳昱璇製，下同）

不過，仍有6縣市保持0確診的狀況，包含嘉義縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣、金門縣以及連江縣。其中，嘉義縣與嘉義市在26日之前被外界封為「西部唯二淨土」，沒想到當天清晨5時44分更資料後，嘉義市「破蛋」，出現首起確診病例，患者是一名從英國返台的女性留學生，在居家檢疫期間篩檢確認染病，屬於境外移入個案，目前已送往醫院負壓病房接受治療。

但27日清晨5時43分更新資料後，嘉義市確診病例數增加至3例。根據《聯合報》報導，嘉義市新增的2例確診都是男性，分別為25歲、35歲，皆是從國外返台，同樣在居家檢疫期間出現發燒等症狀，經過檢測為陽性，目前各自被送往不同的醫院接受隔離治療。

▼252例確診患者的感染關係圖。

▲▼252,肺炎,關係圖,地圖。（圖／記者王譯萱攝）

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