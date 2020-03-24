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山豬逃家大街亂竄！警民包抄圍捕…飼主超拍謝：貢獻給大家進補

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記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

嘉義警21日巡邏時在路上看見一群民眾群聚，現場一片譁然不斷有尖叫聲傳出，經查看，發現原來是有隻山豬在四處亂竄！為避免傷及無辜民眾，2名員警速先將山豬趕到附近牆角，隨後待找到飼主，再與飼主協力將山豬制伏。事後，陳姓飼主因抱歉自家山豬驚擾居民，表示考慮將牠貢獻出來幫大家進補一番。

▲▼警民協力捕山豬。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲山豬逃家逛大街，被圍捕後飼主因抱歉打擾鄰居，考慮將牠貢獻出來給大家進補。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼警民協力捕山豬。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲山豬逃家逛大街，被圍捕後飼主因抱歉打擾鄰居，考慮將牠貢獻出來給大家進補。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，21日中午12點50分許執行查察勤務時，在中埔鄉隆興村台18線26.1K處見一群民眾驚慌失措、不斷尖叫，上前查看發現，原來是有隻重約40公斤的山豬在四處亂竄，為避免這隻山豬傷到無辜民眾，員警趕緊與居民合力將牠趕到民宅內圍牆實施安全戒護。

警方研判，因野豬身體條紋是家豬品種而非野生山豬，認為牠應該是人為飼養，後來在經沿路挨家挨戶詢問，終於找到山豬主人。陳姓飼主到場後，山豬見事態不妙，不斷奮力掙扎、發出哀嚎齁齁聲，此時，飼主與警方就迅速聯手，以「口袋戰術包抄」將山豬壓制。

陳姓飼主向警坦承，21日早上在豬圈餵豬時，這隻山豬突然衝出圍籬逃逸，他四處找了半天卻怎麼也找不到，很擔心這段時間山豬會傷及周遭鄰居，對此，他非常感謝警方的通知與幫忙，不過因實在太過抱歉驚擾到大家，他表示考慮將這隻調皮的山豬貢獻給居民壓驚，讓大家好好進補一番。

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▲▼警民協力捕山豬。（圖／記者翁伊森翻攝）

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