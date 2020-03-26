最短8天就痊癒！張上淳首度公布全台235確診個案分析表

▲張上淳教授分析新冠肺炎確診個案。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增確診新冠肺炎17例，總確診人數來到235例，專家諮詢小組召集人張上淳今日也公布針對這235個案例的統計分析，其中有人最短8天就痊癒、最長則需53天。

張上淳表示，從今年1月初擴大通報採檢後，目前全台已經篩檢了3萬多例，共確診235位，男女分部大約是女性多於男性，男生102例，女生133例，年齡分布則是從4到88歲之間，年齡大於60歲的高危險群共有29位佔12%，目前境外移入個案共佔了84%，以單一國家來講則是美國境外移入21%佔最多，英國、德國其次。

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從確診病例來分析，患者從發病到第一套檢體轉陰為3到49天，中位數是19.5天，到第二套或第三套檢體轉陰則是8到53天。張上淳表示，在這麼長的陰轉過程中，大部分病人情況都非常良好，甚至有些人是完全無症狀，只是因為病毒存在呼吸道裡，需要長時間把病毒清除乾淨，才會造成出院數這麼低的現象。

另外，由於西班牙近日出現有醫護人員在網路上表示，因為西班牙國內確診人數激增，呼吸器不敷使用，甚至必須「拔掉長者的呼吸器去醫治年輕患者」，讓許多民眾開始擔心，若疫情持續延燒，台灣的呼吸器量是否充足。

對此陳時中表示，目前235個確診個案當中，只有7人使用過呼吸器，台灣的呼吸器絕對是足夠的。莊人祥補充，全台目前共有一千多台的呼吸器可供使用，因為並不是每位確診病人都有呼吸衰竭的症狀，根據目前的資料統計，個案中大約只有10%的人需要使用呼吸器，也就是一萬名確診個案中只有一千名的人會用到，代表台灣至少還可以容納一萬名的病患，備量絕對充足，請各位民眾毋需擔心。

▼235例個案分析圖。( 圖／曾梓倩製）