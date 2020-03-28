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桃機員工確診！「服務對象、範圍」曝光　疑機場廁所感染

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲機場員工要面對許多入境旅客。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，許多公家單位陸續淪陷，交通部觀光局副局長張錫聰證實桃園機場旅服中心一名男性員工身體不適，就醫後確診染病。知情人士指出，該男平時工作為接待貴賓，但近日機場進出人數大減，他卻依然遭到感染，可能是在機場廁所等地接觸病毒，引發機場人員恐慌。

觀光局副局長張錫聰證實，確實有員工確診，該名男員工為機場旅客服務中心人員，平時工作是接待來台旅客，提供旅客相關資訊等，觀光局已請通報單位確診，稍晚會正式發布新聞稿說明。

請繼續往下閱讀...

據了解，該員工近日並未出國，可能是在機場工作時，接觸確診旅客，因而被感染。今日桃機相關單位人員已接獲通知，也有防疫人員前往協助。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機有員工確診新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

在桃機工作的知情人士指出，該名確診員工的工作是接待貴賓，平時也會在一、二航廈走動，他的生活十分單純，不是待在住家就是在辦公室，但最近機場進出的旅客大減，幾乎沒有貴賓、長官出入，該名男子仍然確診，已引發機場人員恐慌。

知情人士表示，該名確診男子最初是拉肚子與發燒，他本來以為只是諾羅病毒，但因為很不舒服，進一步就醫後才確診，其他相關的機場人員昨天就接獲通報，推測該男子恐怕是在機場內感染，如上廁所等，觸碰到其他確診者使用過的物品，導致感染。

知情人士指出，因為每天確診人數以境外居多，因此判斷在機場的感染率較高，在家中或社區感染的機會則較小。觀光局表示，目前桃園機場旅服中心已全面啟動消毒，相關同仁也返家進行居家檢疫或隔離。

ET快訊
桃機確診員工「服務對象、範圍」曝光　疑機場廁所感染
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桃機淪陷！旅服中心員工確診　「無出國旅遊史」疑遭傳染
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