增誘因！防疫旅館「每房每日可補1000元」　這五縣市房間數最多

▲S hotel投入防疫旅館行列 。（圖／觀傳局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，入境國人必須接受居家檢疫14天，考慮到部分民眾無處檢疫，地方政府協調旅館業者推出「防疫旅館」。交通部觀光局表示，規劃針對防疫旅館每房每日補助1000元，提高業者投入誘因，同時增加住房率，一舉兩得，目前台北市、桃園市、南投縣、台南市、高雄市房間數最多，防疫旅館數應會相對較多。

觀光局副局長張錫聰表示，為了讓居家檢疫的民眾有另一個選擇，地方政府設立防疫旅館，為提高旅館業者加入意願，觀光局預計每房每日補助1000元，上週已通函地方政府，估算所需經費並提交報告，目前尚未收到回函，該補助計畫預計4月上旬啟動。

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張錫聰表示，地方政府還需要協助旅館業者進行人員講習訓練、備妥防疫物資等，因此需要進行評估，已知大多數業者都有配合意願，目前我國縣市中，以台北市、桃園市、南投縣、台南市、高雄市房間數最多，因此預計防疫旅館數應會相對較多。

張錫聰指出，其餘縣市旅館房間數較少，投入補助後應可加強業者參與意願，此舉不只可提供民眾另一個選擇，也可提高旅館住房率，是一舉兩得，希望旅館業也能趁此機會參與防疫工作。

▲北市第四間防疫旅館 。（圖／觀傳局提供）