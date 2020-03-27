3分半影片曝醫護艱辛！「12關卡」著防護衣　口鼻3層遮蓋…網一見淚崩：辛苦了

記者陳韻如／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，第一線醫護人員更是承受著極大的壓力。日前有媒體報導，醫護人員換裝至少要耗費20分鐘，而近日臉書也流傳一段他們著裝的影片，整整12道流程的SOP，把自己包的密不透風，就連僅剩在外的眼睛，也得戴上護目鏡保護，而這還只是上班的第一步，接下來還得接受一連串的壓力，相當辛苦。

▲醫護人員上工前必須先穿上層層防護，看起來相當辛苦。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

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這段影片被放上臉書社團《爆廢公社公開版》，透過畫面可以看到，醫護人員在上工前，得先穿上防護衣，而這防護衣可不是套上去這麼簡單，還得先通過12道關卡，戴上雙層手套、雙層腳套、雙層帽子，穿著雙層防護衣，口罩部分連著防護衣，就有三層，最後僅剩在外的眼睛都得戴上護目鏡，過程相當繁雜，舒適度也不是大家可想像的。

▲著裝完畢後，幾乎全身都包得密不透風，網友一看淚崩，「真的很辛苦，謝謝你們」（圖／翻攝爆廢公社公開版）

畫面一曝光，不少網友紛紛向醫護人員致敬，留言寫道，「謝謝你們，讓台灣更安全」、「真的辛苦了！感謝妳們！」、「辛苦了！看著你們穿這些防護，真的很辛苦，怎麼呼吸？怎麼解決生理需求？真的很偉大！人間菩薩 謝謝有你們！！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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