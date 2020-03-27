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桃園女居家檢疫「2度」趴趴走！被逮竟辯：不知這麼嚴格…衛生局重罰70萬

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記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

新冠肺炎全台確診人數突破252例，民眾人心惶惶，但桃園卻有一名何姓女子依規定受居家檢疫時2度外出，甚至還跑去找朋友，在被警方尋獲後，竟表示「我不曉得這麼嚴格」，讓警方相當傻眼。桃園市衛生局事後認為，何女屢次違規，因此祭出重罰，對她開罰70萬元。

▲▼桃園女居家檢疫趴趴走。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲何女居家檢疫竟2度趴趴走，被重罰70萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

請繼續往下閱讀...

桃園蘆竹警分局表示，何女2日從澳門入境，依規定必須接受居家檢疫，並在17日晚間12點解除，但13日她卻違規離開住處，且還是去見朋友，被警方逮到並送回，隨後也告知她相關罰則。

▲▼桃園女居家檢疫趴趴走。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲何女被逮時竟辯稱，「不曉得這麼嚴重」，讓警方相當傻眼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

沒想到，何女依舊待不住，16日又再度外出，同樣因為手機定位訊號被發現，警方又再度找上她，誇張的是，她竟對警方稱，「我不曉得這麼嚴格」，讓警方相當傻眼，事後也函送主管機關衛生局做裁罰。

桃園市衛生局事後考量，何女在檢疫期間明知故犯2度外出，甚至與他人接觸，違規程度相當嚴重，因此依法開罰70萬元，且限30天內繳清，否則將由行政執行署強制執行。

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