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巴拉圭議員批台只捐口罩不夠「加碼要呼吸器」　外交部：視需求提供協助

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▲▼台灣在巴拉圭當地採購口罩，援贈予巴拉圭醫療人員。（圖／翻攝自巴拉圭外交部推特）

▲台灣在巴拉圭當地採購口罩，援贈予巴拉圭醫療人員。（圖／翻攝自巴拉圭外交部推特）

記者張乃文／綜合報導

台灣預計分批捐贈邦交國巴拉圭100萬片口罩，日前首批10萬片已到貨，不過巴拉圭媒體《Ultima Hora》報導指出，巴拉圭國會議員Celeste Amarilla認為，台灣的捐贈醫療物資不夠，不如轉向中國，巴拉圭衛生部副部長則透露，台灣將捐贈200台呼吸器。對此，外交部發言人歐江安回應指出，將會視巴國政府防疫需求，透過當地醫療器材經銷商取得所需物資提供協助，包括巴方迫切需要的呼吸器。

據巴拉圭媒體《Ultima Hora》報導，Celeste Amarilla表示，從台灣得到的醫療物資不夠，如果這是支持台灣可得到的，那轉向中國大陸會更好。巴拉圭衛生部副部長JulioRolón則說，台灣將捐贈200台呼吸器。對此，歐江安說明，外交部已指示駐館在既有雙邊合作架構下，視巴國政府防疫需求，就地透過醫療器材經銷商取得所需物資提供協助，包括巴方迫切需要的呼吸器。

針對巴國議員不滿台灣捐贈醫療物資過少，不如轉向中國大陸的說法，歐江安說，這與事實不符，近期中國在拉美各國進行疫情「大外宣」，動作頻頻，但我國從來沒有、也不可能與中國政府競逐叫價援助。

歐江安指出，我國協助友邦推動的各項合作計畫都是真心誠意、量力而為，均經過協商在雙邊合作框架內推動，協助友邦採購防疫物資也是基於人道精神，盼外界勿曲解我國援助友邦的美意。

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／記者屠惠剛攝）

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