立法院成立數位國力促進會　唐鳳分享口罩實名制2.0目標

▲立法院數位國力促進會成立大會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委劉世芳27日於立法院舉行「立法院數位國力促進會」成立大會，行政院政務委員唐鳳在會中以「數位政委」的身份，就數位防疫進行專題報告。唐鳳表示，先前的口罩實名制1.0大致面臨到人口覆蓋率不足、藥師人力吃緊、營業時間限制等三大挑戰，因此口罩實名制2.0主要朝向超商主動配合、增加人口覆蓋率、依個人作息就近取貨等三大目標修正邁進。

民進黨立委劉世芳、張廖萬堅、台灣民眾黨立委高虹安、無黨籍立委林昶佐等人27日中午於立法院舉行「立法院數位國力促進會」成立大會，並邀請立法院秘書長林志嘉、經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、行政院政務委員唐鳳，以及美國在台協會經濟組經濟官盧毅濤等人參加。

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者李毓康攝）



林志嘉表示，今天立法院成立的數位國力促進會，是延續前民進黨立委余宛如力推的數位科技促進會，不僅做得很好，也備受美國在台協會（AIT）的肯定，對立法院來說非常重要，也感謝劉世芳能夠擔當重任。

陳美伶則表示，台灣過去四年全世界數位競爭力的排名，都比整體競爭力還要好，代表台灣的數位立國在世界上已有一席之地，從疫情也看得出來，台灣在防疫上的表現是有目共睹，台灣應該要化危機為轉機。

沈榮津說，現在大家都在談數位經濟，台灣從過去的自動化進入到現在的自動化，國家競爭力最基本的就是要做到產業的數位轉型。

盧毅濤表示，美國在台協會在過去的十幾年間，與民進黨前不分區立委余宛如一起推動過多項數位經濟議題，包括創新國會、經濟高峰會、人才循環白皮書等，也感謝余宛如促成台美交流，未來AIT會與台灣在數位經濟上繼續合作。

▲AIT經濟組經濟官盧毅濤。（圖／記者李毓康攝）



唐鳳會中以「數位政委」的身份，就數位防疫進行專題報告。唐鳳指出，先前的口罩實名制1.0大致面臨到人口覆蓋率不足、藥師人力吃緊、營業時間限制等三大挑戰，口罩實名制2.0則朝向超商主動配合、增加人口覆蓋率、依個人作息就近取貨等三大目標修正邁進。

唐鳳表示，感謝所有相關的技術團隊與公務同仁，也再一次呼籲口罩實名制2.0「免排隊」，就像中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說，量絕對夠、絕對買得到，歡迎大家踴躍預購。

▼政務委員唐鳳。（圖／記者李毓康攝）



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