　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院成立數位國力促進會　唐鳳分享口罩實名制2.0目標

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院數位國力促進會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院數位國力促進會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委劉世芳27日於立法院舉行「立法院數位國力促進會」成立大會，行政院政務委員唐鳳在會中以「數位政委」的身份，就數位防疫進行專題報告。唐鳳表示，先前的口罩實名制1.0大致面臨到人口覆蓋率不足、藥師人力吃緊、營業時間限制等三大挑戰，因此口罩實名制2.0主要朝向超商主動配合、增加人口覆蓋率、依個人作息就近取貨等三大目標修正邁進。

民進黨立委劉世芳、張廖萬堅、台灣民眾黨立委高虹安、無黨籍立委林昶佐等人27日中午於立法院舉行「立法院數位國力促進會」成立大會，並邀請立法院秘書長林志嘉、經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、行政院政務委員唐鳳，以及美國在台協會經濟組經濟官盧毅濤等人參加。

▲▼立法院數位國力促進會成立大會,沈榮津。（圖／記者李毓康攝）

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者李毓康攝）

林志嘉表示，今天立法院成立的數位國力促進會，是延續前民進黨立委余宛如力推的數位科技促進會，不僅做得很好，也備受美國在台協會（AIT）的肯定，對立法院來說非常重要，也感謝劉世芳能夠擔當重任。

陳美伶則表示，台灣過去四年全世界數位競爭力的排名，都比整體競爭力還要好，代表台灣的數位立國在世界上已有一席之地，從疫情也看得出來，台灣在防疫上的表現是有目共睹，台灣應該要化危機為轉機。

沈榮津說，現在大家都在談數位經濟，台灣從過去的自動化進入到現在的自動化，國家競爭力最基本的就是要做到產業的數位轉型。

盧毅濤表示，美國在台協會在過去的十幾年間，與民進黨前不分區立委余宛如一起推動過多項數位經濟議題，包括創新國會、經濟高峰會、人才循環白皮書等，也感謝余宛如促成台美交流，未來AIT會與台灣在數位經濟上繼續合作。

▲▼立法院數位國力促進會成立大會,AIT經濟組經濟官盧毅濤。（圖／記者李毓康攝）

▲AIT經濟組經濟官盧毅濤。（圖／記者李毓康攝）

唐鳳會中以「數位政委」的身份，就數位防疫進行專題報告。唐鳳指出，先前的口罩實名制1.0大致面臨到人口覆蓋率不足、藥師人力吃緊、營業時間限制等三大挑戰，口罩實名制2.0則朝向超商主動配合、增加人口覆蓋率、依個人作息就近取貨等三大目標修正邁進。

唐鳳表示，感謝所有相關的技術團隊與公務同仁，也再一次呼籲口罩實名制2.0「免排隊」，就像中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說，量絕對夠、絕對買得到，歡迎大家踴躍預購。

▼政務委員唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院數位國力促進會成立大會,唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了這些...

口罩預購第二輪「15秒完成」！政院官員曝「3重點」拚更順更快
蘇貞昌：口罩實名制2.0第二輪開始預購！「15秒完成訂購」有夠順
「口罩2.0」第2波預購開跑！蔡英文暖PO時間一覽表…最快4／2能拿到

更多熱門新聞...

口罩實名制2.0第二輪起跑　鄭文燦也上網：自己的口罩自己買
陳其邁提醒「口罩實名制2.0」25日8時再預購：下週就可以拿到！
防疫包比一比！王欣儀批柯文哲只送口罩動作慢...民政局急忙加補食品物資

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
莉婭「不願看伴侶失控」凌晨打到埔里求救！謝和弦父北上衝警所：
李興文兒夜鬧IKEA！「露屁蛋」坐展示椅DIY喊：從不玩假的
疫情擴大台灣該不該封城　《ETtoday》最新民調公布
嫌檢疫所像監獄！英情侶解禁可領「1天1000元補助」？陳時中
紐西蘭航空搞烏龍！3名外國人「受困桃機」遭開罰
「這裡怎麼還有大麻」謝和弦凌晨暴走直播　警衝到家強制送醫治療
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國土計畫被質疑「政府失能」　內政部駁：有專業規劃與審議過程

立院防疫超前部署！　31日程序委員會將試行視訊會議

ET民調／都什麼時候了還跑趴　93.5％要「這3種場所」暫停營業

國民黨：感謝川普簽署台北法案　行動支持台灣與民主價值

立法院成立數位國力促進會　唐鳳分享口罩實名制2.0目標

譚德塞挨批怪台網軍　總統府嗆：毫無事實根據的廢言

柯文哲打臉黨團「時中下貞昌上」　民眾黨：善意提醒

建議歐美返台應包機　游淑慧：染病比例比武漢回來高

ET民調／78.2％民眾認同「封城措施」　76.4％支持蔡英文發布緊急命令

接血友病母子醫護「國家需要我義無反顧」　蔡英文致謝：有你們真好！

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

國土計畫被質疑「政府失能」　內政部駁：有專業規劃與審議過程

立院防疫超前部署！　31日程序委員會將試行視訊會議

ET民調／都什麼時候了還跑趴　93.5％要「這3種場所」暫停營業

國民黨：感謝川普簽署台北法案　行動支持台灣與民主價值

立法院成立數位國力促進會　唐鳳分享口罩實名制2.0目標

譚德塞挨批怪台網軍　總統府嗆：毫無事實根據的廢言

柯文哲打臉黨團「時中下貞昌上」　民眾黨：善意提醒

建議歐美返台應包機　游淑慧：染病比例比武漢回來高

ET民調／78.2％民眾認同「封城措施」　76.4％支持蔡英文發布緊急命令

接血友病母子醫護「國家需要我義無反顧」　蔡英文致謝：有你們真好！

國土計畫被質疑「政府失能」　內政部駁：有專業規劃與審議過程

台灣封城對房市影響？網分析「來不及漲跌」…揭關鍵原因：時間太短

快訊／最後2個也到案！6名越南籍偷渡逃犯　海巡署全數緝回

新冠肺炎疫情嚴重　日本B聯盟再度停賽

雨彈來襲！氣象局首發「短延時大豪雨」警示　台東2鄉鎮嚴防大豪雨

不計代價救市！G20承諾注資5兆美元　印度央行宣布降息3碼至4.40%

周天瑋／新冠肺炎是壓垮全球化的稻草？

謝和弦1天前露詭異笑容　直盯火柴燃燒「下秒直接壓舌黏上去」…網全看傻

謝和弦老父串通莉婭報警！　家人看不下去…「大義滅親完整過程」曝光

一個伏地挺身親一下！　軟爛牛頭㹴躺著當「健身教練」

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

政治熱門新聞

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

BBC更正「英情侶抱怨檢疫所」報導

英國情侶入住檢疫所要求吃「無麩質飲食」　衛生局專人幫她買牛奶、茶葉蛋

英情侶投訴BBC掀網友群攻　英國在台辦事處回應了

對岸恐ECFA中止　沈榮津說話了

TVBS民調／陳時中滿意度高達91%　蔡英文上升6個百分點

美國知名期刊評比各國防疫！「資安長」陳其邁推科技防疫獲高評價

快訊／台商「類包機」一張票台幣8930被嫌貴　蘇貞昌回應了

花蓮檢疫所曝光…網怒攻英國情侶　辦事處粉專挨轟

駐英代表：台灣民主防疫勝過中國

北市4月啟用集中檢疫所　違規外出將強制安置

蔡英文肯定「時中可以走得順」

英情侶可領1萬4補助？　洪孟楷批不懂感恩：政府絕不能給

更多熱門

相關新聞

疫情嚴重　日本B聯盟再度停賽

疫情嚴重　日本B聯盟再度停賽

立法院程序委員會將試行視訊會議

立法院程序委員會將試行視訊會議

東奧延期　三星搶攻日本市場受阻

東奧延期　三星搶攻日本市場受阻

賈索替紅十字會募款　盼助西班牙抗疫

賈索替紅十字會募款　盼助西班牙抗疫

機組員檢疫期　指揮中心曝重點

機組員檢疫期　指揮中心曝重點

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎口罩唐鳳沈榮津陳美伶AIT立法院劉世芳

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

謝和弦闖電視台大廳「應徵工作」6警察架走

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

3外國人來台轉機　慘困桃園機場

北部停課高中生　遭公車拒載網路霸凌

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面