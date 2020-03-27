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神力加持捍衛家園　台南佳里金唐殿贈警用裝備及防疫物資

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▲台南佳里金唐殿管理委員會，捐贈「移動型監控設備」、「GPS導航定位系統」、「360度環景攝影機」及「直流長排警示燈」、「LED路檢汽機車分流指示牌」、「舉發單皮夾」等警用交通標式裝備給佳里分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南佳里金唐殿管理委員會，捐贈「移動型監控設備」、「GPS導航定位系統」、「360度環景攝影機」及「直流長排警示燈」、「LED路檢汽機車分流指示牌」、「舉發單皮夾」等警用交通標式裝備給佳里分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南佳里金唐殿管理委員會，感念佳里分局員警為轄區治安交通而努力，為有效落實維護地區安全與秩序，經該廟委員會決議捐贈「移動型監控設備」、「GPS導航定位系統」、「360度環景攝影機」及「直流長排警示燈」、「LED路檢汽機車分流指示牌」、「舉發單皮夾」等警用交通標式裝備給佳里分局。

另為因應防疫工作所需，捐贈架設戶外臨時辦公處所，搭配歐式帳篷遮陽防曬，提供便民服務，總價值計新台幣23萬元。捐贈儀式下午在佳里分局前防疫臨時辦公處所舉行，由佳里分局長斯儀仙親自頒發紀念品以示感謝。斯分局長表示：這些警察偵查犯罪、維護交通安全的科技器材，將用於警察實務工作上，摘奸發伏除暴安良，並保護民眾身家財產安全。

據了解，台南佳里區「金唐殿」，始建於西元1698年為清朝康熙年間，極具有歷史、文化、藝術保存價值，經內政部列為國定三級古蹟，每3年舉辦一次「蕭壠香科五朝王醮大典」亦列為文化資產，為「蕭壠地區」信仰中心，所承載的精彩歷史和建築藝術上的價值廣為信眾推崇。

▲台南佳里金唐殿管理委員會，捐贈「移動型監控設備」、「GPS導航定位系統」、「360度環景攝影機」及「直流長排警示燈」、「LED路檢汽機車分流指示牌」、「舉發單皮夾」等警用交通標式裝備給佳里分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時適2020年，「金唐殿」於2月14日至17日為期共4日辦理｢庚子蕭壠香科五朝王醮大典｣暨｢百足真人蜈蚣陣｣遶境活動，場面壯觀，聲勢浩大，為維護此次大典活動遶境隊伍及人員安全，並將期間燃放鞭炮、交通阻塞、暴力滋事等影響民眾生活重大危害降至最低，為持續推動「優質宮廟文化府城」活動，佳里分局、佳里區公所與主辦香科遶境活動「金唐殿」廟方，事前多次邀請各參與宮廟、陣頭負責人餐聚、開協調會，並由民政、警政、環保、衛生、消防等單位共同說明，請參加之各地宮廟、陣頭自行約制，在治安平穩及鞭炮燃放減量有相當助益。

▲台南佳里金唐殿管理委員會，捐贈「移動型監控設備」、「GPS導航定位系統」、「360度環景攝影機」及「直流長排警示燈」、「LED路檢汽機車分流指示牌」、「舉發單皮夾」等警用交通標式裝備給佳里分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

金唐殿及佳里分局為維持交通順暢，事先規劃、公告替代替交通路線，並動員全分局警力執行疏導管制外，更協助身兼本次遶境活動出巡部部長之佳里民防中隊中隊長陳駿逸，發動民防、義警、守望相助隊隊員等民力43人協勤，確保遶境活動期間交通順暢，深獲民眾好評。另此期間，佳里分局受理民眾檢舉報案數相較以往竟大輻驟減，堪稱執行優質宮廟之最佳典範。

台南市長黃偉哲特別重視員警執勤安全，並勉勵警察同仁要作最好的準備，努力維護市民的安全，尤其在防疫期間，更應兼顧健康管理，佳里分局感謝「金唐殿」配合台南市政府推動「優質宮廟、文化府城」的行動，出錢出力貢獻治安交通維護裝備，是宮廟優質化具體表現，亦係警方最強而有力的後盾，期能降低交通事故發生率，強化查緝不法之徒，造福鄉里，更可藉由信仰力量贏得民眾的支持，警民同心，共創優質生活環境。

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