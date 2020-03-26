台南柳營區民宅火警　89歲行動不便老婦人逃生不及命喪火窟

▲台南市柳營區中山西路二段1棟民宅於26日下午發生火警，89歲行動不便的劉姓婦人，疑逃生不及不幸命喪火窟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市柳營區中山西路二段1棟透天民宅於26日下午發生火警，2樓有火煙冒出，台南市消防局出動18車37人前往搶救，火勢雖迅速被撲滅，但消防人員在2樓房內發現89歲的行動不便的劉姓婦人，疑逃生不及不幸命喪火窟，目前起火原因及相關責任由消防局及新營分局調查處理中。

台南市消防局119勤務中心，於26日下午4時9分許據報，位於柳營區中山西路二段1棟民宅發生火警，2樓有火煙冒出，119馬上出動新營、柳營等消防分隊各式消防車輛18部及人員37人前往搶救。台南市新營分局柳營派出所據報，出動員警到場管制交通，以利消防人員搶救。

消防車組到達火場後，發現2樓有火舌竄出，並冒出大量濃煙，消防人員馬上接駁水帶射水灌救，並設法進入火場搜救。火勢在消防人員全力搶救下，火勢於4時23分控制，4時30分迅速被撲滅，但消防人員在2樓前近馬路的房內，發現89歲行動不便的劉姓婦人，疑因逃生不及不幸命喪火窟。

目前起火原因由消防局調查鑑識中，另新營分局警方則依法報請檢察官相驗。

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