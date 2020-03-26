南檢防疫超前部署　台南警政、司法、衛生跨域聯合防疫演練

▲台南地區司法、警政與衛生機關，26日下午在台南市警五分局舉辦一場跨域聯合防疫演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎自今年1月起肆虐全球，全國病例數至今已逾200例，為因應新冠肺炎疫情，台南地區司法、警政與衛生機關，26日下午在台南市警五分局舉辦一場跨域聯合防疫演練，以因應未來可能發生的防疫情況，並作最妥適處理，以維護安全。

台南地檢署指出，3月2日針對防疫期間之案件偵辦、人犯處理等事項建立聯繫平台，並依照司法院及法務部聯合防範疫情會議指示，布建遠距視訊系統，對於有防疫疑慮之被告與證人，原則上均以遠距訊問方式為之，該遠距訊問系統並3月13日經院、檢、警三方共同連線測試完成。

惟實務運作上仍有部分案例不適宜以遠距訊問方式為之，其中突發性之重大危害社會治安事件即屬之，有鑑於此，台南地院院長董武全及台南地檢署檢察長葉淑文，3月16日即共同提出辦理台南地區跨域防疫演練之構想，以最極端複雜之案例狀況，模擬各單位於該等狀況下之應變措施，並邀集台南律師公會、台南市警察局、台南市消防局、台南市衛生局、法務部矯正署臺南看守所、衛福部台南醫院共同參與本次跨域聯合防疫演練。

本次演練情境係以1名本應進行居家隔離之男子，卻無故外出，並持槍槍殺3人，遭逮捕後發現兇嫌有發燒及咳嗽症狀，並於法院羈押庭審理過程中，經通報為新冠肺炎確診病例，對於此等既有安全性威脅及防疫戒備高度要求之被告，第一線之警方、擔任被告辯護人之律師、之後負責偵查及審理之台南地檢署與法院，乃至於法院裁定羈押後之矯正機關與收治醫院，彼此之間就各自領域所應注意及防範之重點、各機關單位於人員移動過程中之動線安排、各機關單位間橫向聯繫之暢通與即時等問題，均在這次演練過程逐一呈現。

演練於3月26日下午1時，在台南市警五分局展開，警方從現行犯之逮捕、通報、詢問、採證，均依照實際暗間發生時所應遵行之程序，律師則於警方首次偵訊時即全程陪同被告，警方詢問後通報消防局局協助派遣車輛解送人犯，移送地檢署由檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見，法院審理時檢察官亦到場蒞庭表示意見，經方於法院審理過程中接獲衛生局通報被告確診，便立即通報台南地檢署，由地檢署通報台南地院，法院審理後裁定羈押禁見，地檢署法警室便聯繫台南看守所，並告知該名人犯為確診病患，且有症狀應立即收治，並與台南看守所協調人犯交接處所是否變更至醫療院所，以免監所感染危機，由台南看守所聯繫負責收治之衛福部台南醫院確認病患交接事宜，而後地檢署與台南看守所及於衛福部台南醫院辦理人犯交接，交接後立即進入負壓隔離病房收治，再由台南看守所負責後續之安全戒護。演練完成後，衛福部台南醫院並指派感染管制護理師，為所有單位進行如何正確卸除隔離衣及防護衣之教學。

台南地檢署指出，防疫期間重大危害社會治安事件之處理本有其複雜性，如何兼顧防疫、安全、程序正義，在在考驗院、檢、辯、警、衛生、消防、矯正及醫療機關之應變能力，藉由本次演練，各機關單位可以從中發現問題並事先掌握解決之道，對於日後突發事件必能游刃有餘的解決，也唯有準備充足，才能提供全體市民一個更安全、更健康的生活空間。

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