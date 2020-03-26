台南3小時連3淺層地震「搖一大下嚇傻！」　東區超有感：火鍋都抖動了…

▲台南3小時連3個淺層地震。（圖／翻攝自中央氣象局）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南今（26）日下午發生多起小區域有感地震，雖然震度級都只有1～2級，但3小時連3個淺層地震，還是讓一些台南人稍感不安。就有網友在臉書公開社團《台南爆料公社》貼文，「地震，越搖越大，12:48一次，13:15又一次，14：41又有」，並轉貼中央氣象局的地震報告資料，話題引起台南人一陣討論。

網友在社團貼文後，馬上就有人留言，「超可怕，忽然一大下」、「真的嚇死人了」、「難怪，有感覺」、「我以為我錯覺」、「我在食為天，火鍋都抖動了」、「難怪那時騎機車怪怪的」、「震了一下」、「左右晃了一下很大力」、「搖一大下嚇傻」、「第一次抖了一下，第二次真的很大，北區有感」、「台南東區超級有感」、「害我夾便當的香腸掉下去。」

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不過也有網友表示無感，「善化無感」、「1點的，才發現有地震」、「永康區無感」、「南區無感」、「安平無感」、「學甲無感」、「是興X發蓋的太好了嗎，每次地震都完全無感」、「南區，輕輕抖一下而已。」

還有人貼出查詢最近地震的結果，只見3個地震都是小區域地震，12:48的地震規模是3.2，地點是台南市政府西北方5.1公里（位於台南市安南區），深度15.9km；13:15的地震規模是3.3，地點是台南市政府西偏南方10.1公里（位於台南市近海），深度16km；14:41的地震規模是3.6，地點是台南市政府西方8.4公里（位於台南市近海），深度15.4km。

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