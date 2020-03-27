台南超前部署養護機構防疫應變演練　黃偉哲零距離視察關懷院內長輩

▲台南市長黃偉哲在社會局長陳榮枝陪同下，前往台南市中西區的「璐德老人養護中心」視察防疫應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府積極防堵疫情超前部署，為避免住宿型社福機構發生群聚感染，經與中央疫情指揮中心討論，將採取「就地安置」方式處理院內疑似或確診相關人員，台南市長黃偉哲在社會局長陳榮枝陪同下，前往台南市中西區的「璐德老人養護中心」視察。

黃偉哲市長聽取簡報，並視察該機構現場實際操作防疫示範演練，如何進行分艙分流管理，感染個案隔離、通報檢疫與環境清潔消毒等作業程序，更透過視訊和院內長者閒話家常，讓家屬的關心隨時隨地零距離。

市長黃偉哲表示，因應北部縣市近期傳出首宗養護機構工作人員確診案例，台南市政府對於長照機構如何採取最有效率的方式防堵疫情分非常注重，分為兩個部分處理，一是目前已經暫時全面禁止訪客探視，但可透過視訊方式與院內親友聯繫；二是萬一發生疑似或確診的人員，要如何妥善地將感染源隔離安置，避免發生類似鑽石公主號的群聚感染，確保其他人的安全非常重要。

黃偉哲市長強調，經與中央疫情指揮中心研議，台南市政府一旦發現養護機構或長照中心有相關人員確診新冠肺炎，將採取「就地安置」，把感染源安全地獨立隔離，避免造成院內感染，同時也會徹底清潔消毒所有可能感染足跡，今日視察的演練便是著重在住宿型社會福利機構對於院內防疫動線的規劃，以及消毒整備的執行情形，市議員穎艾達利和李啟維亦一同到場關心這埸防疫演練。

目前台南市老人安養護機構、兒少安置機構、身心障礙等住宿型福利機構共138家，住民總計約有6,148人，屬於感染高風險族群。黃偉哲重申，養護長照機構的防疫作為必須滴水不漏、完整防疫以維護長輩健康安全，並表示演練影片會分享給其他機構觀摩，以全面提升南市機構因應疫情的實戰能力。

最後，黃偉哲再次呼籲，機構照顧的對象多為免疫力較弱且需全日接受照顧者，在防疫作為上更須格外用心謹慎，務求防疫工作之落實，同時亦表示台南市政府會與138家住宿型機構並肩作戰，守住第一線全面防堵新冠肺炎疫情蔓延。

社會局表示，台南市住宿型社福機構自3月24日起，除有特殊需求外，全面暫停探訪至4月30日止，配合市府防疫政策全面暫停家屬及訪客面訪，改以視訊或電話方式代替，並加強關懷機構住民的身心健康，避免住民因疫情而焦慮不安；以及訂定環境清潔消毒標準作業程序、防疫物資盤點與管理等。

此外，由於每家機構的規模、空間配置有所差異，各機構應依其需求量身打造並落實整備應變計畫，即時完成相關整備與配套措施，確保不幸發生確診案例時能立即應變。

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