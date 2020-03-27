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東奧延期再砸6408億入錢坑！安倍政府4.6萬間房變「蚊子館」　1年經費難籌

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▲▼東京奧運，東奧 。（圖／路透）

▲東京奧運延期至2021。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本名譽教授宮本勝浩（Katsuhiro Miyamoto）的一項估算指出，東京奧運延期一年將讓日本政府損失至少6408億日圓（約新台幣1749億元），若取消的話，損失金額將會上看4.22兆日圓（約新台幣1.15兆元）。日本受新冠肺炎疫情衝擊，旅遊產業已經遭到重創，如今更蒙受重大損失，經濟前景堪憂。

綜合外電報導，日本政府起初不願停辦東京奧運，屢屢發出如期舉行的消息，經濟損失是重大考量因素之一，而宮本勝浩以其評估體育經濟的專長計算出延期的損失，也讓外界清楚，這是日本政府一場「6408億日圓的掙扎」。

日本政府經濟優先於防疫的態度遭到外界斥責，早在國際奧會宣布東奧延期前，全球「延期舉辦奧運」的聲量就已經沸騰。加拿大政府打響第一槍，強調若東奧堅持如期舉辦，將不會讓選手參賽，加上種種因素，日本首相安倍晉三不久後只好宣布奧運延期至2021年。

▲▼日本首相安倍晉三,東京奧運。（資料照／路透）

▲東奧不敵新冠肺炎威脅。（資料照／路透）

然而觀光旅遊產業早就因疫情而極為慘澹，原本期望靠著東奧盡量彌補損失的飯店業者，只能眼睜睜看著黑洞變得無限大，「自助旅行和住宿需求因為疫情經已經銳減」，現在東奧的財源也沒了，「今年夏天會更難接到訂房預約」。

日本已經備好4.6萬間房間，作為奧運選手、體育協會人員、媒體記者、贊助商等大量人員的住房，如今在賽事延期之下，將會變成一年的蚊子館。跨國旅行社如日本交通公社、東武集團旗下的Tobu Top Tours，以及KNT-CT Holdings，先前已經賣出多組套裝行程，一般而言在不可抗力的情況下，旅行社會為行程取消全數退費，但他們不確定延期是否在各層面都符合全退條件。

▲▼ 日本首相安倍晉三 。（圖／路透）.

▲安倍政府吃力不討好。（圖／路透）

根據東京奧運會首席執行官武藤敏郎的說法，延期肯定會帶來損失，但目前還無法計算出金額，畢竟開、閉幕時間都還沒敲定，4月份才會開會商討，還要確保場館設施安全，選手村、訓練場地等等，都需要納入明年能否正常使用的評估中。

儘管國際奧委會也會支援延期的費用，主要支出仍由東奧會及日本政府負責，已售出的544萬張門票若不被觀眾買單而選擇退款的話，屆時也會是一筆支出。除了已編列的預算，安倍政府還必須想辦法籌措未來一年的經費來源。

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