不斷更新／義大利確診病例「突破8萬」　印度宣布全球斷航

▲義大利新冠肺炎肺炎確診病例突破8萬，即將超越中國。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

義大利是受到新冠肺炎衝擊的重災區，在台灣時間27日凌晨，確診病例達到80,539例，死亡病例8165例，即將超越中國81,299例，成為全球確診病例最多的國家，排名第三的美國確診案例也達到75,261例，依照確診病例上升的趨勢也即將超越中國。

另一方面，印度總理莫迪（Narendra Modi）24日宣布，從25日午夜起「鎖國21天」，禁令期間全國13億人都不能任意外出之後，印度民航局（DGCA）宣布，由於新冠肺炎疫情日益嚴重且已進入「鎖國」狀態，停飛所有進出印度的國際航班至4月14日下午6點30分（格林威治時間），國際貨運則不受規定影響。

【01：23】

義大利確診病例達到80,539例，正式突破8萬例確診大關，與確診病例第一的中國相差不到1000例的差距。

【01：15】

衣索比亞為了防止群聚感染，總統薩赫勒·沃克·澤德（Sahle-Work Zewde）宣布，釋放4000名監獄中的罪犯。

【00：27】

印度民航局（DGCA）宣布，停飛所有進出印度的國際航班至4月14日下午6點30分（格林威治時間），國際貨運則不受規定影響。





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