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200m人龍領骨灰！武漢殯儀館「現場照」曝：很安靜、到處是便衣

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▲▼漢口殯儀館排隊領逝者骨灰　家屬排足5小時 。（圖／翻攝自微博、財新網）

▲殯儀館外裝著防護衣的工作人員 。（圖／翻攝自財新網）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢漢口殯儀館近日允許疫亡者家屬，到場辦理骨灰認領手續，26日迎來領取首日，大批家屬館外排起長龍。有民眾po文，直擊現場情況，「人很多，很安靜，沒有哭聲，也沒有哀樂，他們就這樣默默地抱著骨灰盒離開」；進門安保很嚴，到處是便衣，基本一抬手機就有人過來制止。

▲▼漢口殯儀館排隊領逝者骨灰　家屬排足5小時 。（圖／翻攝自微博、財新網）

▲排隊人龍。（圖／翻攝自微博）

據《財新網》報導，一位工作人員透露，2月份殯儀館每天要工作19個小時，每個男性員工都被叫去抬遺體，「實在太多了」，上級要求清明前把骨灰都發放完畢，讓逝者早日入土為安，這裡面有得新冠肺炎死的，也有其他原因去世的。

家住漢正街的劉萍（化名）26日早上8點，在社區工作人員陪同下，來到武漢市漢口殯儀館，加入了一條長長的隊伍。前一天下午，她接到通知，可以來此領取她去世父親的骨灰。

漢口殯儀館裡這條近200公尺的長隊，2人一排，從殯儀館靜雅廳的大門口，一直蜿蜒至東側乾和廳的門前。自3月23日武漢開放各殯儀館領取新冠肺炎疫情期間去世人員骨灰以來，類似的排隊現象在各殯儀館和公共墓地出現。

領取完骨灰盒出門時，一輛大貨車停到靜雅廳西側門口，車上裝載的是漢口殯儀館訂購的骨灰盒。駕駛表示，他這一車一共裝了2500多個骨灰盒，昨天已經來卸過一車。殯儀館十幾位男性工作人員來到大貨車上，把骨灰盒搬到靜雅廳的側廳存放，每500個一垛，目前一共有7垛。

▼骨灰盒 。（圖／翻攝自財新網）

▲▼漢口殯儀館排隊領逝者骨灰　家屬排足5小時 。（圖／翻攝自微博、財新網）

截至3月26日，武漢市官方公佈的死亡人數為2531人。當地一位三甲醫院急診科醫生表示，在疫情期間，尤其是1月下旬至2月上旬的20天裡，由於核酸檢測不足，其醫院同期有幾乎與新冠肺炎確診死亡病例數量相當的疑似病例去世，至於在家中死亡及其他非新冠死亡病人的具體數字，只有街道及民政部門掌握。

另外，有民眾在微博po文，直擊當時情況，「我是今天上午10點左右到漢口殯儀館的，大門口沿路停著長長的私家車和志願者車隊，進門安保很嚴，到處是便衣，基本一抬手機就有人過來制止。」

該網友接著說，他在裡面待了2個小時，有的家屬抱著遺照坐在對接點等待，有的抱著骨灰盒從我身邊走過，人很多，很安靜，沒有哭聲，也沒有哀樂，他們就這樣默默地抱著骨灰盒離開，只到最後要離開，才看到一位阿姨放聲大哭，她的哭聲引來所有人回頭，大家呆呆地看著她，甚至有一絲尷尬。

▼領到逝者骨灰的家屬 。（圖／翻攝自微博）

▲▼漢口殯儀館排隊領逝者骨灰　家屬排足5小時 。（圖／翻攝自微博、財新網）

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