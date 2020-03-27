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浙江新增1例本土！大陸一日「新增境外輸入54例」…上海人數最多

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,口罩。（圖／路透）

▲境外輸入案例成為大陸疫情新威脅。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委27日通報，26日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例55例，其中境外輸入病例54例，本土病例1例（浙江1例）；新增死亡病例5例（湖北5例）；新增疑似病例49例，當日新增治癒出院病例537例，解除醫學觀察的密切接觸者837人，重症病例減少201例。

截至3月26日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3460例（其中重症病例1034例），累計治癒出院病例74588例，累計死亡病例3292例，累計報告確診病例81340例，現有疑似病例189例。累計追蹤到密切接觸者697470人，尚在醫學觀察的密切接觸者16005人。

湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例530例（武漢523例），新增死亡病例5例（武漢4例），現有確診病例2896例（武漢2880例），其中重症病例999例（武漢995例）。累計治癒出院病例61731例（武漢44591例），累計死亡病例3174例（武漢2535例），累計確診病例67801例（武漢50006例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

3月26日0—24時，新增報告境外輸入確診病例54例（上海17例，廣東12例，北京4例，天津4例，內蒙古3例，浙江3例，福建3例，山東2例，雲南2例，遼寧1例，江蘇1例，四川1例，陝西1例）。截至3月26日24時，累計報告境外輸入確診病例595例。

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