新加坡下重典「與他人距離保持1m以上」　違規者直接吃牢飯6月…噴21萬罰款！

▲新加坡尚未宣布鎖國，但相關防疫措施相當嚴厲。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在新加坡擴散迅速，26日當地政府再祭出嚴厲政策，限制人與人之間必須保持1公尺以上距離，倘若被發現違規，將面臨約1萬新加坡幣（約台幣21萬元）罰款及6個月有期徒刑。

新加坡目前確診人數達到683人，群聚擴散迅速，當地政府再下嚴厲政策，規定，所有人在公共場合必須和他人保持1公尺以上距離，包括排隊及坐在固定座位上均須保持距離，若有人故意違反規定就會被視為犯法。

此外，新加坡目前已經宣布關閉公共場所，包括酒吧、餐館，且上班場所、學校不得超過10人以上聚集，大型活動也必須暫停舉辦，幾乎逼近鎖國邊緣。而在提供食物、飲料的場所必須確保人與人之間的距離，以及食物跟飲料單獨提供，盡可能最大程度減低人與人之間的互動，且必須保持場所通風。

另項新加坡2020年傳染病條例中也新增，只要有急性呼吸道症狀的患者，或有醫生的醫療證明，自返家後就必須開始居家隔離。

此外面對疫情，新加坡政府一心，副總理王瑞傑也宣布，政府高層，包括總統、總理、內閣閣員、政務人員將減薪3個月支援抗疫，另外將再撥出480億新幣（約台幣1兆）紓困。