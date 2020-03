新加坡下重典「與他人距離保持1m以上」　違規者直接吃牢飯6月…噴21萬罰款！

▲新加坡尚未宣布鎖國,但相關防疫措施相當嚴厲。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

新冠肺炎在新加坡擴散迅速,26日當地政府再祭出嚴厲政策,限制人與人之間必須保持1公尺以上距離,倘若被發現違規,將面臨約1萬新加坡幣(約台幣21萬元)罰款及6個月有期徒刑。

新加坡目前確診人數達到683人,群聚擴散迅速,當地政府再下嚴厲政策,規定,所有人在公共場合必須和他人保持1公尺以上距離,包括排隊及坐在固定座位上均須保持距離,若有人故意違反規定就會被視為犯法。

此外,新加坡目前已經宣布關閉公共場所,包括酒吧、餐館,且上班場所、學校不得超過10人以上聚集,大型活動也必須暫停舉辦,幾乎逼近鎖國邊緣。而在提供食物、飲料的場所必須確保人與人之間的距離,以及食物跟飲料單獨提供,盡可能最大程度減低人與人之間的互動,且必須保持場所通風。

另項新加坡2020年傳染病條例中也新增,只要有急性呼吸道症狀的患者,或有醫生的醫療證明,自返家後就必須開始居家隔離。

此外面對疫情,新加坡政府一心,副總理王瑞傑也宣布,政府高層,包括總統、總理、內閣閣員、政務人員將減薪3個月支援抗疫,另外將再撥出480億新幣(約台幣1兆)紓困。

