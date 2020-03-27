確診富婆「博美狗」檢測陽性　港漁護署證實：曾受有關病毒感染！

▲ 香港60歲富商周巧兒確診後，愛犬也被檢測出陽性反應 。（圖／翻攝自philden61推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，香港富婆周巧兒確診後，她所飼養的17歲松鼠狗（博美狗）對病毒測試呈弱陽性反應。根據香港漁農自然護理署26日消息，其最新血清測試結果呈陽性反應，證實該狗隻曾受有關病毒感染！不過發言人強調，化驗結果顯示貓狗並不容易感染新型冠狀病毒，也無證據顯示會傳播有關病毒。

香港漁護署發言人26日表示，該松鼠狗的最新血清測試結果呈陽性反應；香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院及香港大學公共衞生學院的獸醫專家和科學家均認同，有關結果進一步確定該狗隻曾感染2019冠狀病毒病。

發言人強調，狗隻感染有關病毒的情況並不常見。 截至3月25日，因與新冠肺炎確診者或確診者密切接觸者同住而接受隔離的17隻狗隻及8隻貓隻中， 只有2隻狗隻對病毒呈陽性反應；以上結果顯示，貓狗並不容易感染2019冠狀病毒病病毒，也無證據顯示會傳播有關病毒。

發言人提醒，畜養寵物人士須經常保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生；身體不適者應避免與動物接觸；如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見，「現時沒有證據顯示寵物會因此生病，在任何情況下，絕不應棄養寵物。」



