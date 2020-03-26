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里長送關護包給居家檢疫者　台中豪宅區傳「吃不慣」拒領...盧秀燕回應了

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▲▼台中市準備居家檢疫關護包，送給居家檢疫者。（圖／台中市政府提供）

▲台中市準備居家檢疫關護包與物資包，送給居家檢疫者，卻遭嫌吃不慣。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎蔓延國際，國內嚴格管控返國者都要居家檢疫，台中市也特別準備「居家檢疫關護包」，但卻傳出台中蛋黃區七期的居家檢疫者以「吃不慣」為由，拒領關護包，讓里長與里幹事感到十分尷尬。市長盧秀燕26日對此表示，關護包是市府關懷，是「額外的」服務，非必需品，若對方表達不需要，市府也不會反對。

中央疫情指揮中心日前下令，所有返國者都必須居家檢疫14天規定，讓居家檢疫者人數大增。台中市至今居家檢疫者已達6千人，市府也投入2000人執行防疫工作，人力相當吃緊。市府也特別準備居家檢疫關護包及物資包，提供給居家檢疫者，以免來不及準備日常生活物資。

請繼續往下閱讀...

▲▼台中市準備居家檢疫關護包，送給居家檢疫者。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府貼心準備居家檢疫關護包。（圖／台中市政府提供）

今天卻傳出，位於台中豪宅區的七期蛋黃區居家檢疫者，在里長與里幹事送關護包及物資包給居家檢疫者時，卻遭以「吃不慣」為由退回，讓他們覺得十分尷尬。

▲▼盧秀燕出席遠端教學啟動記者會。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示若對方不需要，市府也不會反對。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕今天受訪時表示，關護包及物資包主要是市府希望表達關懷，並非居家檢疫的必需品，算是「額外」的服務，比如許多人家裡都有溫度計，但市府還是提供一支溫度計，以防少數民眾家裡剛好沒有，或有些民眾匆促回國，沒辦法上街購買，其他的就是簡單的防疫用品及各界捐贈的物資，包括泡麵、餅乾之類的食物。

她也強調，關護包及物資包領取與否對居家檢疫或居家隔離並沒有妨礙，市府主動送達關護包及物資包給居家檢疫或隔離民眾，但是有些人或許家裡物資非常充裕，也可能為了避免與外界接觸，或不喜歡吃泡麵、餅乾等食物，表達他不需要領取關護包，請市府不用送給他，這樣的自我約束也很好，我們也不反對。

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