台中某社區出現確診管委會公告提醒　居民恐慌！攤商氣炸憂「影響生意」

▲台中某社區管委會公告提醒有確診個案，提醒民眾做好自我防護。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中某社區有居民日前前往土耳其玩，近日返台確診，社區管委會貼公告提醒，卻引發當地居民及周邊商店攤販人心惶惶，質疑管委會消息來源。管委會也多次發文澄清「消息來源有依據」，呼籲大家共體時艱。對此，台中市政府未證實也未否認，但表示，可理解社區居民心情，市府已做好相關措施，呼籲社區做好防疫。

台中某社區傳出有居民日前出國到土耳其玩，回國後確診，目前住院治療中。社區管委會為提醒社區居民做好自我防護，特別貼出公告提醒，但公告卻遭人四處轉傳，反而引起居民及周邊商家恐慌，質疑消息來源何來，將傷害周邊的攤販生意。

該管委會雖立刻在臉書發文抱歉，引起驚慌，但也說明訊息來源有依據，但非衛生防疫單位正式宣佈。管委會也提醒大家，小心避免群聚人潮擁擠場所，戴口罩、勤洗手。

有民眾留言發問，卻遭管委會刪文，當場氣炸。管委會也對此補充說明說，一切都是以社區民平安健康為優先考量，重大疫情，知情權重要還是短期生計重要呢？天佑蒼生。

管委會今天再發文提醒，個案「機場確診、家屬自主隔離」，市府防疫單位已展開防疫措施。因為社區屬開放社區，管委會無公權力，住戶仍請戒慎恐懼，自我管理，互相勸導。

台中市新聞局長黃國瑋對此未證實也未否認，他表示，近期有回國潮，各縣市都有確診增加的案例，疫情仍需由中央流行疫情應變指揮中心統一說明。針對社區自行公告疫情資訊，市府可理解社區民眾的心情，呼籲社區做好防疫措施。市府也會加強消毒，目前中部確診感染者皆已在醫院負壓病房隔離診療中，接觸者也會落實居家隔離。

・停產會崩潰

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