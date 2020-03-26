　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

改從上海搭機返台　滯湖北民眾提「兩大難處」盼政府體諒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼對於可到上海搭華航回台，滯留湖北台灣民眾提出幾點困難。（圖／滯留湖北台胞提供）

▲對於可到上海搭華航回台，滯留湖北台灣民眾提出幾點困難。（圖／滯留湖北台胞提供）

記者陳政錄／台北報導

海基會26日公告，已洽請華航安排上海飛桃園29日、30日兩架次航班，讓滯留湖北的台灣人返台，即日起開放登記。對此，終於能回家的民眾除了表達感謝，也透露兩大難處，首先是湖北距離上海近千公里，帶著小孩很難舟車勞頓，此外，多數人因滯留太久，旅費即將耗盡，望政府能予以體諒。

據海基會公告，指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3/29（日）3/30（一）各一架次，皆是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘，即日起受理並協助旅客統一訂位。

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚,艙門已打開,武漢包機。（圖／記者李毓康攝）

▲因應肺炎疫情，台灣政府基於防疫需要，以包機為主的方式讓滯留湖北民眾返台。（圖／記者李毓康攝）

值得注意的是，由於湖北省各城市近日陸續解封，火車、飛機等交通尚未完全恢復，武漢市也須等到4月8日才能解封，且出省、入省均需所謂的「健康碼」等證明，旅費高昂也讓不少滯留湖北的台灣人頭疼，希望政府能出面提供幫助，或與陸方協調解決。

一名婦人身穿紅色衣服錄影表示，飛機地點在上海，但她所在的地方距離有800多公里，自己帶著2歲的小孩跟行李，實在很難於現今的交通狀況下抵達，也擔心進入上海時，會遇到繁瑣的證明要求而卡關。

她進一步反映，因為滯留兩個多月，快要花光積蓄，由於指定航班的機票目前從網路上查看，要比前兩次包機貴上許多，這些都是實際會遇到的困難。

▲▼對於可到上海搭華航回台，滯留湖北台灣民眾提出幾點困難。（圖／滯留湖北台胞提供）

另根據湖北台胞提供的反映影片中，一位男性用台語介紹，他目前滯留在黃崗，一方面很感謝政府協助包機，但到上海的路途實在太遙遠，也可能存在風險，希望政府如果可以的話，是否能按照上一次華航一班、東航一班從武漢起飛的模式，路途比較近，也避免舟車勞頓。

一名粉色衣服的媽媽抱著小孩也說，如果要自行做高鐵到上海，她所在地距離最近的荊州火車站，需要一個多小時，「帶著小貝比，路程可能太遙遠、時間也比較緊張。」

據徐正文轉述，前次武漢返台包機票價，華航與東航分別為1500元、1200元人民幣，目前可能因為鄰近清明節，中午左右從購票APP上面看，3月29日票價已經漲到5999元人民幣（約合新台幣2萬5595元），但隨後該頁面關閉，應已改由政府統一調度。

經《ETtoday新聞雲》詢問仍滯留於湖北，於今天開始報名返台的民眾，一位媽媽說，詢問湖北台辦後，對方表示目前未有新的訊息通知，至於海基會方面，僅向她們表示名單正在登記中，對於票價多少，以及如何從湖北移動到上海之間的交通問題，尚未有所回應。對於是否擔心票價過高？民眾認為，政府應會對他們做統一處理。

▼前次包機時，滯留湖北民眾搭乘巴士，抵達武漢天河機場。（圖／受訪者提供）

▲▼滯留湖北民眾搭乘巴士，抵達武漢天河機場。（圖／受訪者提供）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
柯文哲勸辛龍才忍痛放手　醫曝揪心內幕：劉真多少有心理準備
英國情侶在台灣被隔離！控訴「像監獄一樣」　沒熱水、食物品質差
西班牙醫療崩！台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／延期不停辦！WE愛兩岸青年短片大賽　3/26起徵件

改從上海搭機返台　滯湖北民眾提「兩大難處」盼政府體諒

聽到聲響...小偷躲床底「不小心睡著」　屋主聽「打呼聲」驚覺：家裡有人！

「新冠肺炎毒源地在哪？」　陸外交部用4字概括…鬆口回應了

北京擬修法懲處不文明行為！　包含打噴嚏、咳嗽「不戴口罩」

22歲女警染疫…「發病前一直在工作」感染源不明！快下班時突然發燒

狠夫暗巷持刀殺妻！3無辜路人「前來幫忙」當場被捅死…他冷靜丟刀舉手投降

果斷放棄81萬零用錢！　留美陸生求爸爸「買私人機票」：我要回家

同年同月同日生！小時擦肩而過26年後再見　他們要結婚了…一看家裡定位傻住

澳洲診所堅稱武漢肺炎！華女怒爆「感覺病情加重了」...前台回嗆：難道不是嗎？

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

影／延期不停辦！WE愛兩岸青年短片大賽　3/26起徵件

改從上海搭機返台　滯湖北民眾提「兩大難處」盼政府體諒

聽到聲響...小偷躲床底「不小心睡著」　屋主聽「打呼聲」驚覺：家裡有人！

「新冠肺炎毒源地在哪？」　陸外交部用4字概括…鬆口回應了

北京擬修法懲處不文明行為！　包含打噴嚏、咳嗽「不戴口罩」

22歲女警染疫…「發病前一直在工作」感染源不明！快下班時突然發燒

狠夫暗巷持刀殺妻！3無辜路人「前來幫忙」當場被捅死…他冷靜丟刀舉手投降

果斷放棄81萬零用錢！　留美陸生求爸爸「買私人機票」：我要回家

同年同月同日生！小時擦肩而過26年後再見　他們要結婚了…一看家裡定位傻住

澳洲診所堅稱武漢肺炎！華女怒爆「感覺病情加重了」...前台回嗆：難道不是嗎？

故意散播新冠病毒　或將被美司法部視為恐怖分子

媒體稱「蔡英文偶爾發臉書未提重大政策」　總統府列37篇自家新聞反擊

想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗

韓國瑜直播拍賣「愛情月」房型　韓粉不捧場！在線人數低於4千

任天堂捐出近萬個 N95 口罩　「超前部署」力挺前線

擠下新垣結衣！日本「傳說級美少女TOP 20」榜單出爐...21歲無死角女神奪冠

雲林電影院再收一家　白宮影城：疫情影響來客數掉「不只五成」

LIVE／「張上淳回來了」第三批台商包機開放訂位　指揮中心14時說明

靠刑罰保護婚姻意義在哪？伴侶盟主張「通姦罪違憲」

雙薪家庭年收150W喜迎2寶！　1500W小三房好猶豫…1關鍵眾人狂勸別買

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

大陸熱門新聞

華南海鮮市場「1號病人」確認！12/11發病

同年同月同日生！小時擦肩而過26年後再見　他們要結婚了

到機場迎接中國物資！匈牙利總理碰手肘歡迎

研究：武漢6成感染者尚未被發現

著火轎車衝進加油站　司機「全身狂燒」跳車急逃

北京調整「高風險國家、地區」名單至25個！

年輕女護士肢解烹屍已婚男醫生！

中、英雙語！林鄭月娥撰文喊話港人

陸口罩價格崩盤「64元降至38元」

滯留湖北台人可回家了 華航2專機今起受理訂位

「新冠肺炎毒源地在哪？」陸外交部用4字概括

放棄81萬零用錢！　留美陸生求爸爸：我要回家

疫情今夏結束概率低！不感染關鍵曝

澳洲診所堅稱武漢肺炎！華女怒爆

更多熱門

相關新聞

桃捷運量腰斬　清明後直達車減班

桃捷運量腰斬　清明後直達車減班

受到新冠肺炎疫情衝擊影響，桃園機場旅客少了近9成連帶也影響桃園捷運旅客運量，桃園市長鄭文燦26日表示，基於桃捷運量少了5成，主要搭載入境旅客的直達車從清明節後將減班，但尖峰時段維持正常，其餘時段則改為每30分鐘一班，普通車則維持不變正常營運。

機組員居家檢疫漏洞　華航、民航局回應

機組員居家檢疫漏洞　華航、民航局回應

蘇貞昌：重新調整選手培訓計畫

蘇貞昌：重新調整選手培訓計畫

里長送關護包　台中豪宅區傳居家檢疫者拒領

里長送關護包　台中豪宅區傳居家檢疫者拒領

德媒問IOC主席是否考慮下台

德媒問IOC主席是否考慮下台

關鍵字：

新冠肺炎徐正文中國湖北台商滯留包機華航東航海基會

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

更多

最夯影音

更多
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面