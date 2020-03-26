改從上海搭機返台　滯湖北民眾提「兩大難處」盼政府體諒





▲對於可到上海搭華航回台，滯留湖北台灣民眾提出幾點困難。（圖／滯留湖北台胞提供）

記者陳政錄／台北報導

海基會26日公告，已洽請華航安排上海飛桃園29日、30日兩架次航班，讓滯留湖北的台灣人返台，即日起開放登記。對此，終於能回家的民眾除了表達感謝，也透露兩大難處，首先是湖北距離上海近千公里，帶著小孩很難舟車勞頓，此外，多數人因滯留太久，旅費即將耗盡，望政府能予以體諒。

據海基會公告，指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3/29（日）3/30（一）各一架次，皆是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘，即日起受理並協助旅客統一訂位。

▲因應肺炎疫情，台灣政府基於防疫需要，以包機為主的方式讓滯留湖北民眾返台。（圖／記者李毓康攝）

值得注意的是，由於湖北省各城市近日陸續解封，火車、飛機等交通尚未完全恢復，武漢市也須等到4月8日才能解封，且出省、入省均需所謂的「健康碼」等證明，旅費高昂也讓不少滯留湖北的台灣人頭疼，希望政府能出面提供幫助，或與陸方協調解決。

一名婦人身穿紅色衣服錄影表示，飛機地點在上海，但她所在的地方距離有800多公里，自己帶著2歲的小孩跟行李，實在很難於現今的交通狀況下抵達，也擔心進入上海時，會遇到繁瑣的證明要求而卡關。

她進一步反映，因為滯留兩個多月，快要花光積蓄，由於指定航班的機票目前從網路上查看，要比前兩次包機貴上許多，這些都是實際會遇到的困難。

另根據湖北台胞提供的反映影片中，一位男性用台語介紹，他目前滯留在黃崗，一方面很感謝政府協助包機，但到上海的路途實在太遙遠，也可能存在風險，希望政府如果可以的話，是否能按照上一次華航一班、東航一班從武漢起飛的模式，路途比較近，也避免舟車勞頓。

一名粉色衣服的媽媽抱著小孩也說，如果要自行做高鐵到上海，她所在地距離最近的荊州火車站，需要一個多小時，「帶著小貝比，路程可能太遙遠、時間也比較緊張。」

據徐正文轉述，前次武漢返台包機票價，華航與東航分別為1500元、1200元人民幣，目前可能因為鄰近清明節，中午左右從購票APP上面看，3月29日票價已經漲到5999元人民幣（約合新台幣2萬5595元），但隨後該頁面關閉，應已改由政府統一調度。

經《ETtoday新聞雲》詢問仍滯留於湖北，於今天開始報名返台的民眾，一位媽媽說，詢問湖北台辦後，對方表示目前未有新的訊息通知，至於海基會方面，僅向她們表示名單正在登記中，對於票價多少，以及如何從湖北移動到上海之間的交通問題，尚未有所回應。對於是否擔心票價過高？民眾認為，政府應會對他們做統一處理。

▼前次包機時，滯留湖北民眾搭乘巴士，抵達武漢天河機場。（圖／受訪者提供）

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