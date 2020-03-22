國二小情侶公園穿制服牽手放閃　學校接到檢舉：各記一小過再寫悔過書

國中小情侶公園牽手遭檢舉，校方竟要記小過。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者李忠憲／台中報導

國二小情侶校外牽手要記過！民眾向民代投訴，就讀清水國中的兒子與同校同年級小女友在校外公園牽手。路人檢舉後，校方竟告知2人要各記1小過並寫悔過書，經雙方家長抗議，教育局居中協調後改用輔導，雖暫時落幕，但也引發地方人士批評「是回到農村保守年代嗎？」

據了解，這對小情侶雖同校但不同班，兩人日前某日下課後，穿制服在公園約會牽手，遭民眾撞見，告狀學校。學校認為是民眾投訴，堅持要各記1支小過和寫悔過書。男方家長認為處分太重，恐怕會影響日後求學，因此向民代陳情投訴。

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男學生父親向民代表示，兒子約會地點是在學校後門旁公園，兒子坦承2人有牽手，但沒有親吻，之前在港區藝術中心旁郵局有搭肩，但也只有牽手。這樣就要被記小過，處罰未免也太嚴重了吧。

台中市教育局對此表示，台中市未曾有國中生因男女交往在公共場合牽手遭記過個案，教育部雖有訂定類似的學生獎懲規定，但校方不得籠統將情感（男女）交往、情感（男女）關係曖昧、情感（男女）行為不檢或類似規定作為懲處要件，作法明顯不妥。校方經與雙方家長溝通後，已取消記過，改以輔導取代。

地方人士對此結果雖能接受，但也批評校方，現在又不是保守的農業社會，另也認為檢舉民眾根本是大驚小怪。

・停產會崩潰

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