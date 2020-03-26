想閃100萬罰款扯「差3小時啦！」　監視打臉！下午就出門　國道男下場曝

▲高雄陳姓男子應居家檢疫卻趴趴走。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

23日遭到國道警方攔查的一名高雄鼓山男子，被發現在居家檢疫期間，竟然把「檢疫手機」丟在家裡之後，開車飆衝要前往台中借錢，雖然被帶了回來，但是怕鉅額罰款，竟然跟衛生局人員謊報出門時間，但是衛生局調閱監視器後發現，根本不是這樣，所以將他「強制隔離」，同時也將對他開出40萬以上的罰單。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎在接受採訪的時候表示，目前高雄市有3位遭到「強制隔離」，其中一位就是23日把檢疫手機留在家中，結果人被國道警察在和美交流道附近攔下的鼓山男子，當初衛生局在認定這名男子行為時就已經具「惡意」，但沒想到在衛生局人員詢問他是何時離開住家，這名男子說謊了！

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▲高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明鼓山男子謊扯出門時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

鼓山男子表示自己當天是晚間七點多才駕車離開住所，不過衛生局調閱監視器畫面之後發現，其實在23日下午他的車牌就已經出現在其他地區，大約在下午四點多的時候就已經看到有離開的狀況，所以根據他行為的時間點，將會裁罰40萬以上的罰款。

而另外高雄市強制隔離的對象，分別有之前從北部來到高雄小港機場要出境的男子，甚至在檢疫計程車上頭還意圖攻擊司機，遭到警方上銬，第二位就是把檢疫手機留在家中卻直飆國道的鼓山男子，另外一位就是從香港返國,卻跟朋友騎機車趴走的林園男子。

▲高雄陳姓男子應居家檢疫卻趴趴走。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄陳姓男子應居家檢疫卻趴趴走。（圖／記者許宥孺翻攝）