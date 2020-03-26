立院每日進出2000人↑　高虹安拋「視訊質詢」超前部署





▲高虹安建議立院可採「視訊質詢」。（圖／翻攝自高虹安臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

環保署祕書室員工跟團出遊埃及，返台確診感染新冠肺炎，引來立委擔心衛環委員會成為防疫破口，甚至提出立即散會等要求。立委高虹安26日建議，立法院應該思考提前佈署，運用科技進行視訊質詢，在疫情影響下仍不中斷民意執行的權利，持續為民服務。

高虹安26日在臉書上PO文提及，根據立法院內部的統計，立法院近期平日每天進出人數超過2000人，進出人次多達5000人次，「如此龐大的人流，在現今肺炎疫情持續發展的情況下，立院是否也應該思考提前佈署？」

高虹安認為，現在從企業到學校，都已經開始著手進行視訊會議、遠距教學，甚至連台積電也研究實施遠距上班，她也衷心希望立法院儘速籌劃相關疫情發生時的備案。畢竟包含環保署、中研院、清大等單位，都陸續聽到有確診的案例出現，甚至是群聚感染，立院同仁與各部會單位和媒體交流頻繁，大大小小會議不斷，風險也應被提前正視。

「視訊質詢、國會不停！」高虹安強調，在嚴峻疫情影響下，仍可運用科技、不中斷民意執行的權利，持續為民服務。

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