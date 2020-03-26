唯一愛白酒清炒「是最好吃義大利麵」！鄉民更推這口味…乾又香：是王道

▲義大利麵是老少皆宜的美食。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

義大利麵是老少皆宜的美食，各式各樣的口味相當吸引人。一名網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「白酒清炒義大利麵是不是最好吃的義大利麵？」說清爽醬汁配上辣椒提味，加上通常都會一併炒入的生蒜，讓他覺得這個口味的義大利麵最好吃。留言處卻有網友們大推「清炒蒜辣」，熱門程度遠超青、白醬等口味。

原PO在文中表示「白酒清炒加點微辣的義大利麵，不論搭配蛤蜊、雞肉、培根等等的配料」、「清爽的醬汁搭配一點辣椒的提味，再加上通常會一併炒入的生蒜，白酒清炒義大利麵是不是最好吃的義大利麵？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有其他網友留言，「青醬、奶油才叫義大利麵」、「茄汁最難踩雷，但噴到衣服很崩潰」、「唯一支持培根蛋黃義大利麵」、「有番茄的才是王道」、「義大利人都直接煮熟加橄欖油和青醬。」

▲有人認為茄汁義大利麵最難踩雷。（示意圖／pixabay）

但沒想到這麼看個人口味的話題，更多人卻認同2樓網友推的「辣椒+蒜頭+義大利麵 = 無敵」才最好吃，「蒜頭辣椒炒義大利麵是最舒壓的食物，但是橄欖油很重要，如果橄欖油好吃那整盤就超屌」、「以前愛吃白醬，後來覺得清炒蒜味才是王道」、「最愛清炒，白醬青醬都容易膩」、「2樓說的清炒蒜辣最好吃，不是白酒蛤蜊，清炒蒜辣比白酒蛤蜊乾且香且無酒味，美味濃縮感。」

不過也有網友表示，「看煮的人的技術，廚藝不佳的清炒會很明顯」、「在墨魚麵面前都不值一提」、「這有什麼好吵的！白酒清炒海鮮類、白醬奶油培根、青醬燻雞、都是絕配！紅醬就隨意、因為每種都被茄汁搶走風味了」、「調整過的台式口味全是垃圾，隨便舉例一道，義佬跟我說是西西里的作法，蒜、辣椒+鯷魚，煮完灑帕瑪森跟麵包粉，屌打臺灣95%義大利麵。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～