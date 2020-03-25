每天都+20例「感覺有點麻痺了…」　網分析無感很正常：早有心理準備

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情日漸嚴峻，台灣日前超過百例後，幾乎以一天20案例的速度增加。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「每天+20幾粒（例）感覺有點麻痺了」，說最近基本上都直接加20例，本來還會怕，但過了幾天感覺就麻木了，「大家也會這樣嗎？感覺習慣了。」

這位網友文中表示，最近每天下午2點記者會開始時，中央流行疫情指揮中心幾乎都是宣布增加20例，「最近基本上都直接+20粒（例），第一天還很驚訝、有點害怕，可是現在過了幾天，每天都+20幾粒（例），感覺有點麻木了。」他形容，這種感覺就像是「喔，又加20粒（例）喔？好。」

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看到貼文後，就有人指出留學生、台人大量返台，本來境外移入的確診案例就不可能少，「國外回來必然發生的」、「這數字本來就有預期了」、「都是境外比較無感，換成是本土就GG了」、「境外這兩週本來就預期會一直有人確診」、「什麼叫無感？醫療人員活該承擔嗎」、「不是第一線的就少在那裡嘴」、「辛苦第一線，他們擋下來，你才有空無感。」

還有網友表示，「認同，台灣出現第一例還會恐慌，現在無感了」、「沒本土就沒事，境外的驗完就沒了」、「無感很正常」、「看到回國潮，有心理準備」、「確診數字已經不是最重要的，怎麼感染才是，如果今天+20都是一堆沒出國沒接觸史的，那就慘了」、「不要本土都無感。」

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