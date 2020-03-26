藥局還是一堆人！他問卦「7元換免排隊」划得來嗎　過來人推爆…狂曝優點

▲原PO問卦「7元換來不用排隊划得來嗎？」（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

口罩實名制2.0已進入第二波網路預購階段，但還是有很多民眾寧願前往藥局購買，排隊人潮仍難解。就有一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「7元換來不用排隊划得來嗎？」說他在等公車，看到公車站對面的藥局還是一堆人在排隊買口罩，「不禁想想，7元換來不用排隊划得來嗎？有沒有八卦？」

原PO文中表示，「我在等公車啦！然後看到公車站對面的藥局還在排隊。不禁想想，7元換來不用排隊划得來嗎？」並附上一張照片，只見藥局前的人龍一路從店內排到店外，又從店外排到隔壁2戶人家，算下來至少有20個人左右，大部分都是年紀較長的長輩。

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看到貼文後，大部分的網友都覺得不用排隊很划算，「值得，還要拿買一送一的咖啡從排隊人群旁邊走過去」、「超划算！藥局開賣時間不一，我還先打電話問有沒有口罩，光是前天就先跑了2家藥局，又打了3、4家電話，才剛好有藥局正要開放購買！跑來跑去+電話費都超過7元了」、「划算啊！而且有些銀行有推轉帳或刷卡優惠。」

還有人則表示，「端看自身時間的時間成本啊」、「超值得，我這要排40分鐘」、「上班族哪有時間排，能買到很好了」、「有些輪班睡不著的會出來排排隊」、「看你有沒有急迫啊！有些人馬上要用的」、「你沒看很多排隊的都是時薪0的嗎」、「排隊都老人啊！時間他們最多」、「你不懂排隊聊天的價值。

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