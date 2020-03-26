他曝「男性噴香水2好處」：是不是滿加分？　女網一片反彈「甚至扣分」

▲有些人習慣噴香水。（示意圖／pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人出門習慣噴上一點香水，讓自己聞起來舒服一些。一名網友表示，他近期開始使用香水，也意外發現了幾個好處，好奇在女性的心目中，男性噴香水是否會被加分。不過貼文一出，許多人卻是持反對意見。

「男生用香水是不是滿加分的？」一名網友在PTT女版以此為題發問，他表示今年初的時候受到美髮YouTuber影響，開始嘗試使用香水，到了現在也有2、3支喜歡的香水當日常使用。

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他表示，根據自己最近的經驗，發現剛認識的女生們似乎會因為男生有用香水而留下印象，「常常在聊天或者是合照這類比較靠近的時候，對方會發現我身上的味道，主動問我用的是什麼香水，進而跟我分享她自己使用的香水。」

原PO認為，香水不僅可以成為兩人之間的話題，不怕尷尬，也能用氣味為他塑造一個形象，「算是一個低調，但是有質感的飾品。」好奇女網友是怎麼想的。

▲ 網友們看法 。（圖／翻攝自PTT）

不過貼文一出，不少女網友們的反應卻是「不一定」甚至到「扣分」，原因是根據她們的經驗，很多男性選用的香水都不好聞，「超討厭那種很強烈的古龍水，麝香香水」、「聞過的八成都超臭」、「跟女生噴得太重手也很可怕一樣」、「我覺得很扣分，假掰」、「我真的超討厭男生噴香水的，感覺很油條」、「香水加上汗味真的會直接臭暈」。

但也有人認為有加分，「香水再不好聞也比夏天的汗臭好聞一百倍」、「普男噴香水加分到帥哥」、「有哦有噴香水的男生加分加分，但味道很重要噢」、「肥宅>幹好噁，帥哥>已排卵」。

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