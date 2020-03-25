爸爸開10多年零售店…第一次「連4天沒生意」！他心疼曝：媽媽還生病

▲新冠肺炎疫情爆發，南庄桂花巷商圈生意大受影響，有的甚至乾脆休息等風波過了再說。（圖／記者黃孟珍翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊國內各行各業，許多店家也硬著頭皮做生意、拚命苦撐。一名網友就在PTT的WomenTalk板上發起討論「爸爸開店4天沒生意了」，說爸爸是一般零售店家，也有經營網拍，但做了幾10年來，第一次4天都沒有生意，讓他相當心疼，忍不住求助網友「該如何開源？」

這位網友文中表示，「這一波影響似乎很嚴重，爸爸是一般零售店家，說做了幾10年來，第一次4天都沒生意（也有同時經營網拍）」，並說媽媽因為生病無法工作，但家裡每個月都要支付好幾萬的費用。原PO說自己的收入還可以幫忙一些，但也沒辦法全額cover，心疼地想分擔「各位有什麼建議這種情形，沒什麼專長的中老年人（50歲左右），該如何開源嗎？」

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原PO也在留言處透露，爸爸經營的就是一般小賣商行，是批發來賣的，地點是在大台北的住宅區，「之前研究外送，好像也是不好接單，新進的很難接到的樣子。」

▲防範新冠肺炎傳染，民眾戴上口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，其他網友給出建議，「進一些泡麵或農產品擺在門口賣，加減賺和吸引人潮」、「宅配、冷凍包裝，找團購主！加油，這時候不能只賣店面餐飲，一定要轉居家市場」、「暫時把重心轉到網拍？店裡的商品可以做成外送，可以先從老客戶試試」、「進一些食品、泡麵、酒精洗手乳放在店面前特價招客。或是問問看附近學區或社區，有沒有人要合購，再送去。」

不少人則推薦做外送，「做外送，拚一點月入5萬以上」、「零售多得是，誰知道是零售什麼...但唯一不變的是，外送需求必須擴大，而且必須讓利」、「雜貨店開半天，剩下半天去外送？這樣可以兼顧老店又不會零收入了。」

還有網友忍不住狂嘆，「我朋友跟我說他被解雇，做到月底，大家真的都很艱難」、「只能拍拍了，這真的才剛開始」、「現在很多人應該都跟你家一樣難熬，這波疫情的最壞狀況還沒到來。」

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