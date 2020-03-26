高鐵暫緩調薪！工會嘆：員工「衝前線防疫、擔感染風險」換一場空

▲高鐵運量受疫情影響減少。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通運輸業大受打擊，高鐵公司原訂3月執行的調薪計畫，也因疫情無限期暫緩，高鐵企業工會表示，第一線員工在防疫期間努力，在最前線面對感染風險，卻期望落空。

高鐵企業工會表示，高鐵公司於25日下午以備忘錄宣布，原訂自3月執行的員工調薪，因武漢肺炎疫情影響將無限期暫緩，消息一出，員工嘩然。

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高鐵企工指出，不解公司無視防疫期間，各職種員工努力不懈堅守自身崗位，無私地配合高鐵公司之超前防疫政策，犧牲休假和增加輪班的疲勞度，甚至面對有感染風險的第一線接觸，最後換來的是期望落空，對員工士氣打擊甚巨，凝聚之向心力更是狠狠的撕裂殆盡。

▲旅客搭高鐵多會戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵企工表示，節流不應只會訴求基層員工要「共體時艱」，用輿論道德壓力框住員工的薪資成長，卻不去盤點公司在營運、維修及行銷等等沒效益的開支，更遑論檢討高層薪資。

高鐵企工呼籲，高鐵應針對暫緩調薪，詳細解釋兩大重點，包括「疫情趨緩」要件、「營收回穩」的標準分別為何，希望高鐵公司本於照顧員工的責任向員工做出具體說明，並確實實踐對同仁的承諾，強調「切勿舉者防疫大旗行違法犯紀之實，破壞勞資和諧」。