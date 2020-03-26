　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無法預知疫情爆發！高鐵暫緩調薪：運量持續下跌「已無調薪條件」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵,防疫,高鐵防疫。（圖／高鐵提供）

▲高鐵加強防疫措施。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎衝擊運輸業，高鐵公司25日宣布，暫緩原訂3月底辦理之「109年度調薪作業」，待疫情趨緩、營收回穩之時再行評估辦理。高鐵企業工會批評，此舉嚴重打擊員工士氣。高鐵公司表示，去年公告調薪原則時，無法預知後續會有疫情爆發，現階段已無辦理調薪作業的空間及條件，盼同仁加以體諒。

高鐵企工指出，不解公司無視防疫期間，各職種員工努力不懈堅守自身崗位，無私地配合高鐵公司之超前防疫政策，犧牲休假和增加輪班的疲勞度，甚至面對有感染風險的第一線接觸，最後換來的是期望落空，對員工士氣打擊甚巨，凝聚之向心力更是狠狠的撕裂殆盡。

請繼續往下閱讀...


對此，高鐵公司回應，自2015年迄今，經營階層持續、四度主動辦理員工調薪，充分彰顯公司對員工之關懷照顧。去年因營收、運量雙雙攀上新高，基於激勵員工士氣，更提前於去年10月25日即對全體同仁公告調薪作業原則。惟當時公司並無法預知後續會有疫情爆發，並對運量、營收造成持續性嚴重衝擊。

▲▼高鐵南港站防疫作為。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵南港站防疫作為。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵車廂內部消毒作業。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司自疫情爆發之初，即要求各部門立即研擬「業務持續計畫」及有效之開源節流措施，並配合疫情發展，逐步啟動各階段開源節流應變計畫，包括：暫停所有行銷活動、於清明疏運啟動全車對號座機制、3/15起針對第一線同仁實施防疫班表並預計自4/18調減車次實施「短期班表」等。

高鐵公司強調，儘管面對運量持續下跌，公司仍致力找尋兼顧同仁權益的所有可能做法，但鑒於疫情蔓延全球，對經濟活動造成空前衝擊，交通運輸業更是首當其衝，現階段已無繼續辦理調薪作業之空間及條件，更需透過暫緩調薪落實開源節流，方能使公司順利度過疫情風暴。

高鐵公司呼籲全體同仁面對此一艱困挑戰，更應加倍努力、開源節流，為旅客提供安心、穩定的旅運服務，彰顯高鐵作為台灣交通動脈的存在價值與意義，成為社會穩定進步的力量。

ET快訊
劉真搶救45天「最昂貴花費」曝光：一個就上百萬！動用5醫療法
Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝！小三躺床裝傻…3線索疑
被問逆時中有壓力？柯文哲、侯友宜互推麥克風…相視大笑回應了
華南海鮮市場「1號病人」12/11發病！非公開感染名單洩出…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想閃100萬罰款扯「差3小時啦！」　監視打臉！下午就出門　國道男下場曝

老藥「奎寧」抑新冠！健保月用量320萬顆　台灣原料製劑一手包

高雄咳嗽女稱「砸6萬3千自費住隔離房」　衛生局駁：亂講！你住健保隔離房

確定了！蘇花改、南迴改清明連假試辦提速　「速限60→70km」

唯一愛白酒清炒「是最好吃義大利麵」！鄉民更推這口味…乾又香：是王道

治瘧疾老藥「奎寧」可抑制新冠肺炎　下波臨床指引將列入

在家檢疫「接到亂跑電話」！她無奈「定位不準」：警察差點衝過來　網爆共鳴

往返桃機旅客數暴跌一半　機場捷運4/6起離峰直達車「30分鐘1班」

實名制2.0vs.口罩初期之亂！超商店員鬆口最大惡夢：「免分裝」舒服多了

不怕死、不長眼！林園隔離男找友人騎車爽趴走溜達吃早餐…以為沒人知道　

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

想閃100萬罰款扯「差3小時啦！」　監視打臉！下午就出門　國道男下場曝

老藥「奎寧」抑新冠！健保月用量320萬顆　台灣原料製劑一手包

高雄咳嗽女稱「砸6萬3千自費住隔離房」　衛生局駁：亂講！你住健保隔離房

確定了！蘇花改、南迴改清明連假試辦提速　「速限60→70km」

唯一愛白酒清炒「是最好吃義大利麵」！鄉民更推這口味…乾又香：是王道

治瘧疾老藥「奎寧」可抑制新冠肺炎　下波臨床指引將列入

在家檢疫「接到亂跑電話」！她無奈「定位不準」：警察差點衝過來　網爆共鳴

往返桃機旅客數暴跌一半　機場捷運4/6起離峰直達車「30分鐘1班」

實名制2.0vs.口罩初期之亂！超商店員鬆口最大惡夢：「免分裝」舒服多了

不怕死、不長眼！林園隔離男找友人騎車爽趴走溜達吃早餐…以為沒人知道　

住進活氧又安全的家！台中「皇普莊園」戶戶享潔淨氣流系統　全棟耐震飆買氣

傳綠島有遊客染新冠肺炎　鄉長PO文嚴重澄清：只是腸胃型感冒

燈會幕後／工藝熔接創意　台灣燈會展現璀璨台中

想閃100萬罰款扯「差3小時啦！」　監視打臉！下午就出門　國道男下場曝

大家一起「Taco Tuesday」　詹姆斯供1300弱勢免費塔克

老藥「奎寧」抑新冠！健保月用量320萬顆　台灣原料製劑一手包

英國首例！「全國最老囚犯之一」獄中身亡　84歲性犯罪者死後確診

七星潭旁小酌超浪漫！花蓮最靠海的酒吧　「超有愛命名原因」曝光

國外好野人也來買！高雄農16特區「最高摩天豪宅」李天鐸操刀　釋出最後珍稀席位

高雄咳嗽女稱「砸6萬3千自費住隔離房」　衛生局駁：亂講！你住健保隔離房

生活熱門新聞

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

又有縣市破蛋！西半部唯一淨土曝　全台235例分布出爐

案192返國前就發病遭轟　姊姊貼診斷書還原真相

788家藥局明起「成人口罩增售300片」

百人集會停辦可結婚？陳時中：結婚只有2人

「壓平曲線」台灣公衛站穩世界舞台　醫曝3致勝關鍵

中保要員工吃自家便當止血　副總PO菜色反擊

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台灣下一步？　醫：說不定得考慮真正鎖國

台是否封城　陳時中：準備已就位

健康存摺「狂跳陰道炎」她臉綠

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

自責消失記者會！他揭露陳時中「霸氣喊話」

更多熱門

相關新聞

華航2專機3/29、3/30載回滯留湖北台人

華航2專機3/29、3/30載回滯留湖北台人

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，但海基會26日對外宣布，已洽請中華航空協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，讓前階段因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家。交通部指出，華航將出動波音777載客，為配合防疫，飛機雖最多可載358人，但會以只載220人為原則。

WHO建議傳染病不應以地區命名

WHO建議傳染病不應以地區命名

顧立雄點出台股止穩兩大關鍵 　自爆「我有時半夜起床看美股」

顧立雄點出台股止穩兩大關鍵 　自爆「我有時半夜起床看美股」

印度鎖國防疫　正新輪胎印度子公司停工至四月中旬

印度鎖國防疫　正新輪胎印度子公司停工至四月中旬

侯友宜：雙北是生命共同體　感謝柯文哲專業

侯友宜：雙北是生命共同體　感謝柯文哲專業

關鍵字：

武漢肺炎高鐵

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

快訊／「嘉義阿皇」闖民宅猛砍！他肚破腸流倒地

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

「WHO譚德塞下台」　連署50萬人達標

更多

最夯影音

更多
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面