義大利「34歲女護士」絕望自殺！死前曾確診感染...擔心會傳染他人

▲義大利新冠肺炎疫情慘重。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

義大利新冠肺炎確診突破7.4萬例，前線的醫護人員承受巨大壓力！倫巴底一家醫院的加護病房女護士Daniela Trezzi，近日自殺身亡，年僅34歲，死前她被確診感染了新冠病毒。這是義大利爆發新冠肺炎疫情以來，第二名自殺的前線護士。

綜合外電報導，義大利國家護士聯合會發表聲明，對Daniela Trezzi的死表達深層的悲傷和沮喪，稱儘管還不清楚她的確切死亡原因，但疫情導致的工作壓力，以及擔心自己會感染他人的焦慮，都與此次悲劇有關。醫護人員透露，Trezzi自3月10日開始，就因生病請假在家，但她並沒有受到管制和監視。

▲義大利民眾鼓掌，向醫療人員致敬。（圖／達志影像／美聯社）

該份聲明同時指出，在威尼斯也有類似的醫護人員自殺案件。據《共和國報》報導，一名任職於耶索洛行政醫院感染科的49歲護士日前突然失蹤，隨後被漁民發現溺斃在河中。

經過警方進一步調查，得知這名護士原先並非在感染科工作，而是在義大利疫情加劇後，自願請調到感染科協助照顧重症病患，不料近日突然出現發燒等症狀，於是在家隔離並接受採檢，然而接受採檢才經過2天，這名護士疑似因為等不到結果感到無助，最後才會選擇透過自溺的方式來結束自己的生命。