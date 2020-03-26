影／日記者趕封關前來台寫「14天隔離日記」　陳時中：記者就是很好奇嘛

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，但近來有日本記者因想體驗台灣的檢疫所生活，因此特別來台把14天的經過寫成日記分享，外界好奇這樣非必要性來台，中央流行疫情指揮中心怎麼看？對此，指揮官陳時中說，記者就是很好奇嘛，像他自己是牙醫，看到嘴巴一打開就會好奇看有沒有假牙，如果該記者能做一個真實不扭曲的報導，倒覺得還好。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者攝影中心攝）

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台灣防疫作為備受全球關注，日本就有記者趕在封關前飛抵台灣，進入檢疫所，還將接下來的14天隔離生活寫成日記報導，但此舉曝光後引來爭議。今天記者會中有媒體詢問指揮中心如何看待這樣的做法？ 陳時中回應，這樣講大家又不是很高興，但「記者就是很好奇嘛」，希望把真實情況做報導，所以可以想像每個行業有它的一個好奇心。

陳時中也幽默舉出自己例子，像我自己當牙醫師，只要嘴巴一打開，就會很好奇看看有沒有假牙，每個行業狀況不一樣，只要不是大量進來，做一個真實不扭曲的報導，倒是覺得還好啦。

▲截至26日，國內累積有252例確診。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今日表示，截至26日，國內共有252例確診（今日新增案236至252），分別為212例境外移入及40例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。