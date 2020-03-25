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遭控收容人發燒拒送醫　移民署調醫療紀錄駁斥：單純感冒2度送醫治療

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▲移民署調查宜蘭收容所就醫紀錄，澄清媒體指控並非事實。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署調查宜蘭收容所就醫紀錄，澄清媒體指控並非事實。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

25日有週刊媒體指出：移民署北區事務大隊宜蘭收容所受的收容人日前發燒37.9度，被管理人員嫌不夠燙的離譜管理問題，移民署在見報後進行調查，25日下午移民署表示：經查該受收容人在今年2月25日入所，收容期間曾稱身體不適，宜蘭收容所於3月12、24日兩度安排就醫且並無發燒問題，移民署強調絕無報導所稱，收容所管理人員不讓身體不適的受收容人就醫的離譜情況。

移民署說明：目前宜蘭收容所內收容人數為304人均無人發燒或呼吸道感染病史，因應新冠肺炎防疫措施，收容所針對新收對象，均口詢了解工作史或接觸史，並測量體溫檢疫，確認身體無異常者，且收容對象必須安排在觀察區隔離觀察14日，才能安排至一般收容區收容。

移民署表示，根據收容所標準防疫程序，目前收容所如果遇到受收容人體溫異常就會馬上派員戒護就醫治療，且觀察區的受收容人均須戴口罩防疫。對於一般收容區的受收容人，每日均早晚測量體溫，依個案需求提供口罩。

另外移民署收容所內，亦提供販售衛生用品（如衛生棉及內褲等）自動販賣機，每天有固定時段開放供受收容人投幣購買；移民署說：為嚴防發生群聚感染，已制訂收容所防治新冠肺炎規範、應變計畫，採取嚴格環境消毒、衛教宣導、體溫監測、人員分流及門禁管制等防疫措施，另外也與地區醫療院所簽約，供定收容人定期醫師體檢照護，所內收容人有急症也會立即就醫，務求保障受收容人權益。

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