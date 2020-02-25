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「大麻可治新冠肺炎」IG亂貼假資訊　板橋男遭刑事局約談

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記者張君豪／台北報導

隨著新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續升溫，台灣網路散播的網路疫情謠言也千奇百怪，刑事局日前接獲民眾檢舉，有位加拿大籍台灣裔網友透過社群軟體IG（Instagram）散播非常歪樓的假疫情資訊，這名ABC網友透過IG傳送圖片私訊圖文，上頭張貼疑似修圖的國外新聞畫面，內容寫著：WEED KILLS CORONA VIRUS」、「大麻可殺死武漢肺炎病毒」經民眾向衛服部、疾管署檢舉後警方展開調查，循線約談涉嫌散播吸毒可治武漢肺炎、現住新北市板橋區的謝姓網友到案說明。

▲刑事局偵一大隊破獲網友散播大麻可治新冠肺炎假疫情案件，該隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊破獲網友散播大麻可治新冠肺炎假疫情案件，該隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊破獲網友散播大麻可治新冠肺炎假疫情案件，該隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊破獲網友散播大麻可治新冠肺炎假疫情案件，圖為網友分享不實疫情圖文。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出：任職自由業的謝姓男子（35歲）辯稱是接到加拿大朋友透過IG上傳「大麻可殺死武漢肺炎」圖文，他覺得很有趣才會轉傳，警方私下與謝男溝通，才發現謝男傾向贊成大麻除罪化，才覺得有趣轉傳。

警方說，謝男未經查證就散播大麻可殺死武漢肺炎病毒的不實資訊，有可能造成民眾誤判甚至購買吸食，訊後認定他觸犯社會秩序維護法第63條，將他函送新北市地方法院簡易庭裁處。

警方呼籲民眾勿隨意散布、轉傳未經查證之疫情訊息、措施，且大麻為我國毒品危害防制條例公告查禁之第二級毒品，切勿輕信謠言而不慎觸法。有關「嚴重特殊傳染性肺炎」（新冠肺炎）防疫措施資訊，民眾可上衛服部疾病管制署網站查詢最新公告內容，如有疑問也可撥打免付費傳染病諮詢專線—1922，或加入疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」，以掌握最新且正確的防疫資訊。

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