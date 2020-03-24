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趕早八一測…學校3天都拒進！高溫妹「健康得要命」超無奈：怎解釋沒發燒

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▲▼因應新冠肺炎疫情,北市國父紀念館在入口擺放消毒用酒精供遊客使用,並一律在入場前量測體溫,武漢肺炎,防疫,額溫槍,病毒,流感,COVID-19,景點,觀光。（圖／記者李毓康攝）

▲現在很多地方出入都需要量體溫，過濾可能正在發燒的人。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，現在很多地方都要量測體溫後能入內，但就讓一些人感到很困擾。一名女網友在《Dcard》發文「體溫偏高的人怎麼解釋自己沒發燒？」說她從小到大的體溫大概都落在37到37.3度，很容易被說發燒，「已經被學校拒於門外3天了，打工的地方也是都說體溫太高不給進」，讓她超無奈。

女網友文中表示，「我從小到大的體溫大概都落在37-37.3，一個不小心就會被說發燒，但其實也就是我的正常體溫再多一點點，有沒有什麼辦法可以證明我天生體溫偏高、不能用37.5當標準啊？」並說她已經連3天被學校拒於門外，打工的地方也不讓她上班，因為每次量大概都是37.3～37.4度。

請繼續往下閱讀...

原PO相當困擾，「偶爾狂奔趕打卡跟早八，就一定會超標，這有解嗎？沒課上也沒班上，但明明又健康得要命，很無奈啊……」看到貼文後，就有不少苦主現身，「吃退燒藥正解，體溫長期37.7的我」、「我就是平常體溫就蠻高，前陣子學校量都破37.5，同學學姊們都嚇死，結果看我一個月兩個月的都37多，就見怪不怪了。」

其他網友則紛紛熱論，「沒解，因為不符合就是不符合，真想進去就找方法將溫度降低」、「如果是量額溫的話，試試看用濕紙巾擦額頭（？）應該能降溫一點吧」、「看你是耳溫槍還是額溫吧？耳溫是38，但37.5以上就有可能是低燒。額溫是37.5你只能夠天天去量，量個兩周都這樣，老闆就知道你是正常的人了。」

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