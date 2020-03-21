驚悚！新台五路小巴士車左轉彎　當場輾死斑馬線行人

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區新台五路、連興路口21日中午12點半左右發生一起死亡車禍；汐止警方表示一輛營業小客貨車從汐止區連興路打算往新台五路方向行駛，當時正要左轉新台五路往基隆方向，未注意車前狀況導致撞到正在過馬路的陳姓男子（79歲）陳男被撞倒後頭部身體多處創傷且一度受困車底盤，新北市消防局派出救護、破壞器材車屬到場搶救，但陳姓男子送醫後於下午2點宣告不治。

▲新北市汐止新台五路21日中午驚傳一起死亡車禍。（圖／翻攝臉書）

▲汐止新台五路21中午發生一起小巴士撞倒過馬路行人的死亡車禍 。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，當時郭姓男子（54歲）駕駛營業小巴士車打算從連興路左轉新台五路，但是轉彎時疑似未注意車前狀況，居然撞倒正在過馬路的陳姓長者，導致行人受困車底，陳男被撞倒後卡在貨車底盤下身上多處創傷，頭部也遭擠壓生命垂危，雖經消防局派出破壞器材車到場撐起車並將陳姓長者救出送醫，但陳男仍於下午2點左右宣告急救無效死亡。

▲汐止新台五路21中午發生一起小巴士車撞倒過馬路行人的死亡車禍 。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方人員到場後，緊急協助疏導交通，指揮排除新台五路回堵車流，警方調查發現郭姓駕駛經實施酒測後酒測值為0，警方目前正在進行警詢，訊後將以過失致死罪嫌將他移送法辦。汐止警方呼籲用路人及車輛駕駛：行徑路口或轉彎時應減速並全神灌注、注意周遭人車，以確保自身及他人安全。

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