同心共濟齊防疫　移民署獲慈濟捐贈愛心物資

▲慈濟志工洪啟芬醫師等人致贈移民署高雄市第一服務站口罩等防疫物質 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

新冠肺炎疫情全球大流行，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站積極投入防疫工作，全力配合政府各項防疫措施，同時加強辦公廳舍衛生消毒，讓民眾安心洽公。慈濟志工洪啟芬醫師等一行，為感謝該站於防疫期間的辛勞付出與守護民眾健康，於24日代表慈濟基金會至高雄市第一服務站加油打氣，並捐贈該站口罩、酒精乾洗液等愛心物資。

防疫期間，高雄市第一服務站運用便民行動服務列車，多次至轄內戶政事務所、新住民家庭服務中心進行防疫宣導，同時與NGO團體合作，將關懷觸角擴大深入至新住民家庭及移工，提供英語、印尼、越南、泰國、緬甸及馬來西亞等多國語言之相關防疫影音宣導資料，讓新住民及移工朋友們更清楚新冠肺炎的防疫措施，以確保防疫無死角。

洪啟芬表示，移民署同仁勤務中經常接觸外來人士，除提供完善便民服務，尚須兼顧防疫工作，今日代表慈濟基金會捐贈口罩等愛心物資，願大家一起攜手防疫，共同戰勝疫情。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，將轉贈慈濟愛心物資給轄內新住民與移工朋友們，感恩慈濟基金會對移民署同仁的關懷，該站同仁會全力做好防疫工作。而移民署自4月1日開始實施「擴大自行到案專案」，至6月30日止，採取不收容、不管制、低罰鍰的措施，希望在臺逾期的外來人口能主動到案，儘早返家。

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