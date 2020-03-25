入選世界百大夜店　AI等信義區5大夜店「防疫停業14天」

▲信義區5大夜店業者決定主動歇業配合政府拚防疫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全台各行各業，尤其平日人群聚集的夜店、夜市、餐廳等，業者部分考量來客量大減不得不減少營業時間，有的則防範未然，主動休息加入防疫行列，希望能將群聚風險降到最低。台北市一家剛入榜全球百大名單內的夜店AI NightClub ，25日貼出公告，全面配合政府防疫政策，即日起暫停營業2星期，落實全民抗疫、目前北市信義區五大夜店率先帶頭示範停業2周，未來預料會有更多業者跟進。

▲信義區5大夜店業者決定主動歇業配合政府拚防疫。（圖／記者張君豪翻攝）

位在台北市信義區的知名夜店AI NightClub在官網上貼出公告，25日才剛入榜全球百大夜店第57名，但因新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，為落實全民抗疫，減少不必要的安全隱憂，決定即日起暫時停止營業，希望民眾也能全面配合相關政策，業者並藉機向第一線的醫護、防疫人員致謝、其他同區域的4間知名夜店包含I-KON 、CHESS、M-TAIPEI、KLASH等4家業者也決定跟進配合防疫。

業者表示，當前疫情全球大爆發，每一個人都應以自身健康管理為優先，雖然對於業者來說，會造成依定程度的經濟損失，但畢竟防疫優先，希望消費者體諒，目前信義區業包含Al NightClub等在內共有5家夜店也者響應自主停業兩周。

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