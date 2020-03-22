警察主動臨檢揪趴走首例！居家檢疫男爽衝OMNI狂歡...當場抓到了

記者張君豪／台北報導

21日晚間台北市大安警分局針對轄內特種行業場所進行擴大臨檢勤務，警政署日前火速更新全國警用查詢載具M-Police同步更新因新冠肺炎須居家檢疫、隔離人資料，結果警方進入大安區忠孝東路知名夜店OMNI Nightclub逐一查核消費者身分時，居然逮到一名從疫區返國應該居家檢疫的男子。這也是疫情資訊同步警用電腦後查獲趴走者的首例。

▲大安警方22日凌晨在東區知名夜店逮到一名須居家檢疫卻到夜店飲酒消費的男子。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示：根據疾管法居家檢疫相關規定，自疫區返國後須居家檢疫14天，所幸警用載具目前已同步連線衛福部疫情相關隔離檢疫資料，警方才能在第一時間抓到這名還去夜店喝酒消費的居家檢疫者、根據疫情中心相關規定，該名男子（38歲）違反居家檢疫規定，警方查獲後立即通報該管政府衛生局介入調查並依法裁罰。

▲大安警方22日凌晨在東區知名夜店逮到一名須居家檢疫卻到夜店飲酒消費的男子。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市政府警察局藉此案例呼籲，目前正值全台防疫關鍵期，請居家隔離或檢疫民眾，應遵守相關規定。切勿心存僥倖，四處遊蕩或涉足人潮群聚之營業場所。台北市政府警察局已要求各分局運用科技加強臨檢查察。

OMNI Club 位於忠孝東路四段，捷運忠孝敦化站旁，是台北一間知名夜店，而根據其官網介紹「OMNI」一詞，在拉丁文裡有「萬象包羅」之意，與幾家知名夜店相比之下，巨大舞池是其特色，除了是許多年輕族群所喜愛的以外，同時也是在亞洲區頗有名氣的夜店，營業時間為每周三、四、五、六，其中禮拜三女生免費入場、男生則是800元。

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