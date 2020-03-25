雲林寄養家庭招募　寄養兒少需要你來罩

▲雲林縣政府25日與雲林家扶中心，於雲林記憶COOL舉辦雲林縣寄養家庭招募記者會暨授證典禮活動，呼籲希望有意願、有愛心的家庭「打開家門 讓愛住進來」讓受虐、失依的兒少有個避風港，加入家扶寄養家庭行列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府獲公益彩券回饋金補助，25日與雲林家扶中心於雲林記憶COOL舉辦「打開家門 讓愛住進來」雲林縣寄養家庭招募記者會暨授證典禮活動，呼籲大家用愛守護受虐兒，希望有意願、有愛心的家庭「打開家門 讓愛住進來」讓受虐、失依的兒少有個避風港，加入家扶寄養家庭行列。

雲林家扶委員、雲林縣議員黃凱指出，等待原生家庭改善了、準備好了，再讓孩子回去，這是一個愛的接力賽，希望社會大眾有更多人加入這場愛的接力賽，讓愛不中斷。；另黃凱特地帶來「額溫檢測卡」送給寄養家庭，可以隨時量測額溫，且可以重複使用，在防疫期間，希望寄養父母照顧寄養童同時也能照顧好自己。

謝淑亞副縣長感性說，「防疫需要罩，寄養兒少更需要您來罩」而家庭曾逢重大變故、遭受虐待、疏忽或背棄養的兒童少年都需要寄養家庭來照顧。孩子是無辜的，很感謝寄養爸爸媽媽們及時伸出援手，給孩子一個暫時溫暖的家。

雲林縣政府社會處長林文志指出，兒童成長需要經由家庭照顧，培養及發展出良好的依附關係以健全其人格發展，照顧弱勢族群是雲林縣政府重要的政策及責任，但是「巧婦難為無米之炊」，為能給予寄養家庭更充分的支持。

林文志說，雲林縣寄養家庭安置費用，自2020年起調升每名寄養童每月安置費用為新台幣2萬2298元至2萬7254元，希望能號召更多的家庭加入寄養家庭行列，也同時再次呼籲「打開家門 讓愛住進來」相邀一起加入寄養家庭行列，共同照顧受虐兒童，讓受虐兒有個溫暖的家。

家扶寄養組督導林珊宇說明，只要年齡在25-65歲之間、夫妻雙方都國中學歷以上、穩定的工作收入、家裡有足夠的空間、無不良素行紀錄者，就可以跟雲林家扶中心寄養組報名05-6323200。希望今年至少有10戶寄養家庭加入，這樣就可以「罩」20位受虐失依兒童。

▲雲林縣政府25日與雲林家扶中心，於雲林記憶COOL舉辦雲林縣寄養家庭招募記者會暨授證典禮活動，呼籲希望有意願、有愛心的家庭「打開家門 讓愛住進來」讓受虐、失依的兒少有個避風港，加入家扶寄養家庭行列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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