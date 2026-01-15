新竹男手腳反綁棄屍山區！竟是詐團黑吃黑　3煞判無期徒刑定讞

▲詐騙集團黑吃黑，虐殺竹北男子，兇手之一郭育廷遭判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣竹北山區2022年間發現一具男屍，屍體雙手遭手銬反銬、雙腳被反綁，身上還有許多凌虐傷痕，致命傷則為頭部遭鈍器重擊。檢警循線逮捕詐騙集團成員徐維韓、郭育廷、謝旻錡3人，查出案情為詐團黑吃黑，男子才遭虐殺。一二審均將徐男等3人重判無期徒刑，全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

警方於2022年12月底接獲一通報案電話，電話中的男子自稱「手腳被綁，沿路看到很多風車！」警方透過訊號查詢資料，發現家住竹北、在台中工作的陳姓男子，疑似加入詐騙集團後，私下侵吞款項後逃回竹北，結果5名詐團成員找上門，在凌晨4點多開車將陳男押走。陳男在車上偷偷利用手機撥打110報警。

警方不敢大意，隨即追蹤手機訊號，最後在台中沙鹿地區進行圍捕，雖然警方開了11槍，但仍被詐團成員逃逸。車輛最後在台中龍井地區尋獲，但已經空無一人。警方回溯訊號，發現車輛曾在清晨6點多時，於苗栗後龍山區停留超過2小時，懷疑陳男已在當時被殺害、棄屍，因此大批警力開拔到後龍山區，希望找出陳男的蹤跡。

但山區廣大不知從何找起，警方正毫無頭緒時，有調查人員向山邊不知名的「媽祖廟」拜拜，沒多久，就有調查人員發現一條新開的小徑，走進後就是掩埋陳男屍體的地點，挖出屍體後，發現陳男死狀悽慘。3日後檢警就循線逮捕詐騙集團成員徐維韓等3人，另外還有張姓、藍姓2名嫌犯在案發後就出國到柬埔寨。檢方依強盜殺人等罪嫌，對徐維韓等3人提起公訴。

一審由新竹地院國民法官審理，國民法官認定3人惡性重大，重判3人無期徒刑。全案上訴二審，高等法院審理後，駁回上訴，維持無期徒刑。全案再上訴，最高法院15日也駁回上訴，3人被依照「強盜殺人」等罪，重判無期徒刑定讞。